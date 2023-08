¿Cómo identificar un golpe de calor?

El verano pasado más de 11.000 personas murieron en España y 61.000 en toda Europa debido al calor. Estos días estamos soportando ya la cuarta ola de calor de este verano, la más larga y con temperaturas muy altas. Pero, ¿cuáles son los síntomas previos a un golpe de calor?

Laia Homedes de la Federación Aragonesa de Médicos Titulares, explica que la piel puede enrojecerse, la temperatura corporal se eleva y se puede llegar a delirar o a acabar en coma, entre otros de los que nos ha contado. En caso de que alguien sufra un golpe de calor, los pasos a seguir son, entre otros, llevar a la persona a un lugar fresco, dándole agua a sorbitos y poniéndola delante de un ventilador. En caso de perder el conocimiento, se debe llamar al 061.

Desde el Ayuntamiento se recomienda beber agua sin esperar a tener sed, evitar todo tipo de bebidas alcohólicas, si se está tomando de forma crónica alguna medicación, consultar con el médico, evitar las comidas calientes o pesadas. Usar ropa apropiada: ligera, no apretada, de colores claros y preferentemente de algodón, evitando la ropa sintética, utilizar sombrero o gorra para protegerse del sol. Usar protección para los rayos solares, unos 30 minutos antes de salir al sol aplicar crema protectora con Factor de Protección mayor de 15 y repetir la operación a menudo, protección el hogar.

Igualmente, recomiendan durante el día, mantener las ventanas y persianas cerradas para proteger la vivienda del calor. Aprovechar para ventilar la casa por la noche, cuando las temperaturas han descendido, actividades cotidianas. No es recomendable realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante cuando está haciendo mucho calor. Planear las actividades en la mañana o en el atardecer cuando las temperaturas no son tan altas, no dejar a niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas.

