Una vivienda en ruinas colapsa en Alcañiz y provoca el desalojo de varios vecinos

Una casa se ha derrumbado en Alcañiz. Ha sido en el número 8 de la calle Ginebrosa. La vivienda estaba declarada en ruinas y no vivía nadie allí. La casa de al lado, el número 6, también fue declarada en ruinas hace tiempo.

No se han producido daños personales pero ha habido que desalojar a varios vecinos de las casas contiguas. Los afectados fueron realojados temporalmente en un hotel de Alcañiz. Este jueves se ha inspeccionado la zona y tras ello, 3 de los 4 vecinos desalojados han podido regresar a sus casas. El que queda lo hará en las próximas horas.

"Las dos casas estaban declaradas en ruinas. Una de ellas colapso, cayó encima de la otra y se derrumbaron las dos. Estaban abandonadas desde hace tiempo. Por precaución se desalojaron también 4 casas más del entorno. En una de ellas habían caído cascotes en la entrada. En las otras, al ser por la noche, no se pudo evaluar su estado", nos contaba en COPE el concejal de seguridad ciudadana de Alcañiz, Eduardo Orrios.

Las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento este jueves se han centrado en habilitar "una pasarela y una cubierta protegida para que los vecinos puedan acceder a sus viviendas".

Además, en los edificios que han colapsado, el derribo total y la limpieza se está haciendo hacia el interior de las viviendas derribadas, no hacia la calle, minimizando así el riesgo para los vecinos y los viandantes.

Ahora, el Ayuntamiento de Alcañiz estudiará también si realiza alguna reclamación legal a los propietarios de las viviendas que han colapsado. "Se declararon en ruinas hace años y se comunicó constantemente a los propietarios. Al no actuar convenientemente, el Ayuntamiento actuó de oficio ordenando el derribo en julio. Por tardanza del contratista en derribar, se ha producido esto", afirma Orrios.

"Aunque lo importante es que no ha ocurrido nada grave, los servicios jurídicas estudiarán si se reclama o no a los propietarios de estos inmuebles en ruina. Hay que recordar que son los vecinos los responsables de mantener sus viviendas en buen estado y desde el Ayuntamiento, ya habíamos hecho una orden de ruina. Se estudiará por tanto, este asunto", aseguran desde el consistorio de Alcañiz.