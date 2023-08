Un trabajador fallece en Loscos mientras instalaba fibra óptica

CCOO se ha concentrado por el fallecimiento de un trabajador en la localidad turolense de Loscos. El suceso tuvo lugar este martes cuando el trabajador quedó atrapado por una máquina mientras trabajaba en la instalacion de fibra óptica.

"Un trabajador fue atrapado por una máquina que es la que hace las zanjas. El resultado fue el fallecimiento de esta persona. Esto, con unas medidas mínimas de seguridad, no tenía que haber pasado. Esta persona no tenía que haber estado al alcance de esa cortadora", afirma en COPE Luis Clarimón, secretario salud laboral de CCOO.



Son ya 8 muertes en accidente laboral este verano y 19 en lo que llevamos de año en Aragón. Desde CCOO piden más prevencion a las empresas y más inspecciones por parte de las administraciones: "Lo que pasa es que la mayoría del tejido empresarial en Aragón y en España, hasta el 90%, son pequeñas empresas. En ellas no hay delegados de prevención ni representantes sindicales que puedan vigilar que se cumpla la normativa o proponer que se tomen medidas. Ello repercute en una mayor peligrosidad para los trabajadores de este tipo de empresas".

El sector con una mayor tasa de siniestralidad laboral es el de la construcción.