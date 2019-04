Polémica a cuenta de las obras del hospital de Teruel a pocas horas del cierre de campaña

El Gobierno de Aragón ha denunciado hoy que el Ayuntamiento de Teruel ha paralizado las obras del futuro hospital de la ciudad, y acusan al PP de hacer electoralismo con algo tan delicado. Pero desde el consistorio confirman que la DGA no dispone de licencias para poder llevar a cabo los trabajos, así que, lo único que han hecho es pedir al Ejecutivo que cumpla con la legalidad.

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha dicho este medio día para decir hoy les ha llegado un decreto del Ayuntamiento de Teruel comunicando “la paralización de las obras” del futuro centro hospitalario. Según la consejera “es un acto electoralista”, a lo que ha añadido que “se ha hecho con tan mala fe” que la comunicación no ha llegado a la persona correcta con lo que “estábamos en riesgo de no haber conocido la notificación y haber tenido conocimiento de la paralización de las obras por la personación de la Policía Local en las obras a precintarlas tal y como dice la comunicación”.

Así que la consejera califica esta decisión de “lamentable”, pero también añade que el equipo de gobierno del PP sólo piensa en sus intereses electorales cuando toma una medida como esta. Respecto de las razones que aduce el consistorio, Ventura indica que “argumentan falta de licencia, pero es un argumento espurio” porque “tenemos cuatro licencias desde 2012 y se están tramitando las modificaciones”.

En cualquier caso, Pilar Ventura afirma que van a continuar adelante con los trabajos porque “la notificación es absolutamente defectuosa y no nos vamos a dar por enterados, salvo que la Policía acuda a precintar”. Y añade que, si ocurre eso, “vamos a recurrir porque es un acto que consideramos ilegal y nos veremos obligados a pedir indemnización por daños y perjuicios” porque considera que a su vez tendrán que indemnizar a las empresas que están llevando a cabo las obras.

Qué responde a todo esto el Ayuntamiento de la capital turolense: que las licencias a las que hace alusión el Gobierno de Aragón no son válidas porque se ha modificado sustancialmente el proyecto del hospital. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que sólo cumplen un trámite administrativo, el mismo que se realizaría si el promotor de las obras fuera cualquier ciudadano que comienza una obra sin licencia.

La primera edil ha explicado que, el pasado 15 de abril, “los técnicos municipales visitaron la obra” y comunicaron a los promotores que no disponían de licencia por lo que, tal y como se dijo en aquellas fechas, se abría un expediente con el que se comunica al promtor que “tiene que paralizarlas y, si no lo hace, asume la responsabilidad de seguir ejecutándolas sin licencia”. También implicaría una sanción, de entre 6.000 y 60.000 euros, pero la alcaldesa ya dijo en su momento que “cumplimos la Ley, pero la sanción sería la mínima”.

Así que, Buj señala que “esto no es decisión de este Ayuntamiento, ni de la alcaldesa, ni de un técnico: es la Ley”, la única novedad es que “ahora se comunica por escrito, no ha sucedido nada distinto a lo que se sabía”. Por eso, la primera edil ha manifestado que esta situación es “juego sucio del PSOE” y añade, “yo lamento que nos tengamos que ver en esta situación. Creo que era absolutamente innecesario crear esta alarma porque no había ninguna cosa nueva que no se supiera sino que lo que se ha pretendido es hacer ruido mediático, pero yo quiero decir que el Ayuntamiento de Teruel está trabajando para dar la licencia del hospital lo antes posible y que yo quiero huir de estas polémicas que no benefician a nadie y perjudican a los turolenses”.

Buj ha señalado que, en las últimas semanas, se han puesto a disposición de la DGA para subsanar las deficiencias de la documentación que había presentado el Salud, pero no han obtenido respuesta. De todas formas, apunta que “este Ayuntamiento concederá la licencia tan pronto como el Gobierno presente toda la documentación” que marca la Ley.

Para acabar, Emma Buj ha manifestado que “en cuatro años no han empezado las obras y están buscando una confrontación pública que no aporta nada a Teruel. Nosotros estamos aquí

para trabajar por los turolenses y no para crear polémicas estériles”.