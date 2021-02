Los empresarios turolenses pierden 16 millones de euros en esta edición de las 'Bodas de Isabel de Segura'

Según https://datacovid.salud.aragon.es/covid/, la provincia de Teruel registró ayer 18 nuevos casos de COVID-19. De estos, 8 corresponden a la ciudad de Teruel (4 a Teruel Centro y 4 a Teruel Ensanche), 3 zona de salud de Andorra, 2 a Calanda, 2 a Monreal del Campo, uno a Albarracín, uno a Alcorisa y uno a Calaceite. Se trata de datos provisionales, que deben ser confirmados por el Gobierno de Aragón. Al igual que los datos de ocupación de camas en hospitales de la provincia, que en la ultima actualización indicaban que en el Obispo Polanco hay 29 pacientes con COVID, 6 en la UCI, 16 en San José y 15 en Alcañiz. En Aragón se registraron 101 nuevos contagios.

Obviamente son datos del fin de semana que siempre han sido más bajos que los que se obtienen el resto de días, pero sí es cierto que muestran una clara tendencia de descenso de los datos. De hecho, este sábado la capital comunicaba 0 nuevos casos positivos. Es por ello que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha pedido hoy que el Gobierno de Aragón estudie levantar algunas de las medidas restrictivas especiales durante esta semana.

Misma peticion que han manifestado los hosteleros de la ciudad. Según el presidente de los hosteleros de Teruel, Roche Murciano, la economía turolense ha dejado de ingresar durante este fin de semana de las Bodas de Isabel 16 millones de euros. Piden al Gobierno regional que flexibilice las medidas.

Murciano ha explicado a COPE cómo para los hosteleros es un fin de semana que salva económicamente el mes de febrero e incluso el de enero, lo que les permite afrontar con un colchón económico los meses de primavera. El presidente de los hosteleros no entiende cómo sí se puede entrar a presenciar eventos deportivos y no se puede consumir en los bares. También denuncia que de momento son seis los establecimientos hosteleros que ya no levantarán la persiana y piden más previsión al gobierno de Aragón a la hora de tomar medidas.

Sensación agridulce. Ese es el balance que hacen desde la Fundación Bodas de Isabel de la edición 2021 de esta recreación histórica que ha tenido que ser completamente virtual con motivo de la pandemia. Para la directora de la Fundación, Raquel Esteban, los números de reproducciones, aun sabiendo que incrementarán en los próximos días, son muy buenos y el trabajo realizado ha sido excelente, aunque hubiesen preferido hacer las representaciones teatrales en la calle, que son la esencia de esta fiesta. Ahora queda volver a trabajar en la edición de 2022 para que recupere la esencia de la calle y en ella se aplique todo lo aprendido durante este año.

La Policía Local de Teruel ha interpuesto este fin de semana 38 sanciones por no respetar la distancia se seguridad, no llevar mascarilla, fumar en la calle y en menor medida, por alguna reunión familiar en casa con más de 4 miembros. Así lo ha indicado hoy la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien sin embargo ha asegurado que “los turolenses se han comportado de forma responsable y ejemplar de forma general” en un fin de semana en el que se tenía que haber celebrado la recreación de las bodas de Isabel de Segura que han discurrido, en su versión on line, sin incidentes reseñables.