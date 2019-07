Las campanas de Beceite no dejarán de tocar tampoco de noche

Las campanas de la localidad turolense de Beceite tañerán de día y de noche. El propietario del alojamiento rural que había solicitado al Ayuntamiento que el campanario dejara de sonar por las noches retirará su propuesta, de forma que este característico sonido seguirá oyéndose en este municipio de la Comarca del Matarraña.

José Antonio Nieto pidió al consistorio de Beceite que las campanas no sonaran entre las 23.00 y las 08.00 horas, después de que algunos de los turistas que llegaban a su establecimiento se quejaran del ruido que, según las mediciones que han realizado ellos mismo, supera los máximos permitidos. Tras recibir su solicitud, el Ayuntamiento pidió permiso para hacer una consulta popular que sirviera para decidir si las campanas dejaban de tocar por la noche; el Consejo de Ministros lo autorizó el pasado 26 de junio.

Ahora ha decidido no seguir adelante con su propuesta porque “una consulta popular no tiene sentido en un pueblo de 500 habitantes”, así que ha pedido a su abogada que paralice el proceso y “retire la petición”. Sobre todo, ha indicado José Antonio Nieto, porque “enseguida se ha visto que el clamor popular era que siguieran sonando de día y de noche”.

Nieto ha querido aclarar que se dirigieron al Ayuntamiento para “hacer una petición, no era una exigencia” puesto que “no podemos exigir que dejen de tocar las campanas cuando no hay una Ley que diga que no pueden sonar las campanas por la noche”. Por eso, le sorprende no sólo la gran repercusión que ha tenido la noticia, sino también que el consistorio pidiera hacer un referéndum al respecto en lugar de “aceptar o rechazar” nuestra propuesta.

El propietario de este establecimiento rural ha señalado que no se plantea qué hará si algún turista vuelve a quejarse del sonido de las campanas por la noche, “eso para más adelante, ahora de momento vamos a paralizar esto”, apunta. De momento, dice Nieto, “yo lo que quiero es que esto acabe ya” y si las campanas no dejan de sonar en ningún momento del día “yo encantado”, ha asegurado.

En cualquier caso, una vez que José Antonio Nieto retire de forma efectiva su propuesta el Ayuntamiento de Beceite tendrá que decidir si sigue adelante o no con la consulta popular para tomar una decisión al respecto.