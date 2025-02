José Ángel Biel en COPE: "El PAR lleva más de 4 años perdiendo el tiempo"

El veterano político aragonés José Ángel Biel presenta en Teruel su libro "En memoria de la política, recuerdos de un turolense", en el que repasa sus décadas de trayectoria política y ofrece una visión crítica sobre la situación actual de la política en España. La obra, que en un principio no estaba destinada a ser publicada, surge de su necesidad de plasmar sus vivencias y de ofrecer una reflexión sobre los cambios experimentados en la política en los últimos años.

"Cuando empecé a escribirlo, no tenía la pretensión de publicarlo, solo quería volver a la política de alguna manera", ha dicho Biel en COPE. Sin embargo, con el paso del tiempo consideró que su experiencia podría servir para que las nuevas generaciones comprendieran cómo era la política de su época en comparación con la actual. En este sentido, ha apuntado que el título podría haber sido "En memoria de la política que ya no es", para reflejar mejor su visión sobre la degradación del debate político y la falta de acuerdos en la actualidad.

Un homenaje a Teruel y la autonomía aragonesa

El libro dedica un capítulo especial a Teruel, tierra natal de Biel, así como a temas clave en la autonomía aragonesa, como la creación de la televisión autonómica, las comarcas o la Fundación Santa María. "Me ha podido el ego", ha confesado sobre la gran atención que ha dado a su ciudad natal. Según Biel, su vinculación con Teruel es inquebrantable, y a lo largo de los años ha trabajado para su desarrollo y revitalización.

Ha recordado con emoción cómo, hace años, visitaba la ciudad con su hija y la veía apagada y vacía, mientras que hoy día Teruel está "llena a rebosar". "Algo hemos contribuido para que esto sea una realidad", ha dicho con orgullo.

Crítica a la política actual y la falta de acuerdos

Biel no ha ocultado su preocupación por el estado actual de la política en España. Según el exvicepresidente de Aragón, el principal problema es la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos y la excesiva personalización del debate: "La política es el arte de llegar a acuerdos. Si no se llega a acuerdos, no es política".

En su opinión, si la política actual hubiera tenido que gestionar la Transición española, esta no habría sido posible. Ha recordado que en 1977, políticos procedentes de orígenes muy distintos —desde exiliados hasta miembros del antiguo régimen— fueron capaces de pactar para construir una democracia, algo que hoy ve impensable.

"Ahora no saben hacer la 'O' con un canuto", ha dicho con ironía. También ha expresado su preocupación por la desconexión de los jóvenes con la política y la falta de cultura histórica y constitucional en las nuevas generaciones: "El 70% de los jóvenes no saben quién fue Tejero".

La desaparición del centro y el auge de los extremos

Otra de sus reflexiones ha girado en torno a la desaparición del centro político en España. Biel ha comparado la situación con una caña de bambú que se rompe por el centro cuando se ejerce demasiada presión desde los extremos. Ha señalado el auge del populismo desde 2015 como una de las causas principales de esta situación, y ha criticado el fracaso de los líderes centristas para mantener un espacio de consenso.

"Si en lugar de entenderse, los partidos de centro derecha y centro izquierda se confrontan, las ideologías terminan primando sobre las ideas", ha afirmado, defendiendo que la política debería centrarse en el pragmatismo y la resolución de problemas comunes.

la crisis en el par

Sobre la situación del Partido Aragonés (PAR), Biel ha criticado la falta de rumbo de la formación y los conflictos internos que la han debilitado. Ha recordado que en 2021, junto con los expresidentes Hipólito Gómez de la Roza y José María Mur, advirtió de la necesidad de una renovación interna y de recuperar la esencia del partido, pero sus recomendaciones fueron ignoradas.

La reciente decisión judicial de anular el congreso de 2021 y cesar a la actual directiva confirma, según Biel, que la crisis del PAR es profunda. "Se metieron en un congreso, hicieron trampas, luego echaron al presidente con una moción de censura y llevamos casi cuatro años y medio perdiendo el tiempo", ha criticado.

Para Biel, el futuro del PAR depende de que sus dirigentes actuales sean capaces de ponerse de acuerdo para encontrar una solución viable, algo que ve poco probable: "Si no se ponen de acuerdo, el partido tiene un futuro muy difícil".