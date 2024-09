Isabel Dobón, CEO de Jamones Albarracín, habla en COPE sobre las filtraciones en el barrrio de Concud: "Tienen las puertas abiertas"

Hace unos años, los vecinos de Concud constataron que había una licencia para una balsa inicial de Jamones Albarracín en su barrio en 2015, pero que el resto de balsas construidas en 2022, carecían de licencia de obras y actividad. Y de hecho, en 2023 el Ayuntamiento decretó el cierre de esas balsas. Esa información la ha confirmado la CEO de Jamones Albarracín, Isabel Dobón. Pero, ¿por qué no ha cerrado aún? Este es el motivo: "Lo que nosotros solicitamos es ampliar la actividad. Como la licencia tardaba en venir, tomamos la decisión que era más importante solucionar el problema de la filtración y reparar esas balsas. Y para eso necesitamos hacer unas nuevas para poder hacer el trasvase del agua y poderlo reparar. Y de ahí creo que un poco se suscitó la polémica de que habíamos hecho algo sin licencia, que nosotros creíamos que era justificado porque era una licencia para una actividad que ya existía, una ampliación de actividad".

Siguen trabajando en estas ya que ellos han alegado a esa decisión y están a la espera de la contestación del Ayuntamiento y además, están pendientes el informe del INAGA que no está publicado aún. Asimismo, Dobón ha asegurado en los micrófonos de COPE que siguen trabajando en un nuevo tratamiento para evitar las filtraciones. Y ha invitado a los vecinos e interesados a visitar las instalaciones de Jamones Albarracín a conocer su manera de trabajar: "Nosotros lo que tenemos es las puertas abiertas para que vengan asociación de vecinos, vecinos, partidos políticos, quien quiera, a ver nuestra fábrica y a ver cómo trabajamos y a ver la red de saneamiento, qué aguas es el que desviamos allí. Es más, la última vez que intervení expliqué que nunca se habían puesto en contacto con nosotros directamente. Y es cierto, a partir de ahí, al día siguiente, el alcalde de Concud, Carlos Valero, se puso en contacto con nosotros para reconocer que es cierto, que nunca habían venido a hablar directamente con nosotros. Me alegró un montón, y lo primero que hicimos es invitarle. El vino ha visto todo cómo trabajamos, se ha dado cuenta que hay una colaboración por nuestra parte al 100%. Nosotros estamos preocupados y queremos mejorar las condiciones y el resto no ha venido a ver nada".

Desde el Ayuntamiento han asegurado que van a seguir trabajando como han hecho hasta ahora. Por un lado, con la parte jurídica, y por otra intentando solucionar el problema de los olores de las balsas en el barrio. Pero unas balsas, dijo la alcaldesa tras reunirse con los vecinos, necesarias para la actividad de una de las empresas más importantes de Teruel. Una entrevista que puedes escuchar al completo en nuestra página web.