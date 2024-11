La Inteligencia Artificial contra el cáncer metastásico: "Solo puedo estar agradecida"

Te quiero contar la historia de la turolense María Pilar Gamir. Hace dos años le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis. Te puedes imaginar su reacción.

Al año de recibir el diagnóstico los tratamientos no funcionaban, y su oncóloga le sugirió participar en un proyecto. El estudio Dipcan para este tipo de cánceres. Consiste en identificar lo que los científicos llaman el DNI genético o 'huella digital' de los tumores gracias al uso de inteligencia artificial.

Gracias a eso, se conoce mejor el alcance del tumor, por lo que los pacientes tienen un tratamiento más personalizado y se pueden aplicar las técnicas más adecuadas. Tiene dos objetivos: colectivo e individual. El colectivo, como puedes imaginar, va enfocado a futuros pacientes con situaciones similares. Le explica Fabio Franco, Oncólogo médico del proyecto Dipcan de la Fundación MD Anderson España.

El objetivo individual va dirigido a ese tratamiento más preciso y personalizado. Cada paciente tiene un informe con las características de su tumor.

Una vez entró en el proyecto, después de las pruebas los médicos le encontraron el tipo de mutación que tiene. Y están pudiendo aplicarle un tratamiento que, ella misma lo dice, le ha cambiado.

María Pilar, es un ejemplo de los héroes cotidianos a los que no se reconoce a simple vista. Ella no se ve como una heroína. Pero, no sólo ha mejorado su calidad de vida, sino que presta una ayuda de futuro a otros pacientes.

Al igual que María Pilar, más de 1.500 personas de toda España se han convertido en héroes de forma altruista al participar como voluntarios en el estudio Dipcan.Es un proyecto que se ha desarrollado desde la Fundación MD Anderson con fondos europeos.

Este proyecto es una de las iniciativas más innovadoras en el campo de la oncología de precisión, que analiza con inteligencia artificial y big data los datos genéticos provenientes de una base de datos de pacientes voluntarios de toda España.