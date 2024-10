Cáritas Teruel lanza 'Caminemos Juntos': "Concienciar sobre la desprotección"

Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín ha atendido a 494 personas en situación de sin hogar durante este año 2024 con la prestación de 4.873 ayudas. Por ello, piden que no se discrimine a las personas más vulnerables en su derecho al acceso a una vivienda adecuada y digna. Además, dos de cada diez personas sin hogar en situación de calle atendidas por Cáritas son mujeres. Por esos motivos, han lanzado la campaña “CAMINEMOS JUNTOS” para concienciar a la sociedad sobre la desprotección social que sufren estas personas.

obstáculos

La falta de un techo obliga a estas personas a afrontar a diario una serie de obstáculos que impiden su integración plena en la sociedad. Entre ellas destacan, la falta de intimidad, las dificultades de acceso a un trabajo decente y a una vivienda adecuada, las trabas para acceder a los trámites de la administración pública, como por ejemplo el empadronamiento, o los problemas de salud física y mental. La salud mental merece especial atención, ya que es tanto un factor de riesgo como una consecuencia del sinhogarismo. Las crisis personales y las situaciones estresantes suelen ser detonantes que llevan a la persona a perder su hogar.

TESTIMONIOS

Algunos de los testimonios que los trabajadores y voluntarios de Cáritas Teruel han recogido por la campaña describen muy bien la difícil situación que atraviesan las personas en situación de calle: “Una persona que está en la calle, no puede ir al baño. A ver los hombres, está mal dicho no, pero se pueden poner detrás de contenedor. Una mujer es muy diferente. Es que no hay lavabos públicos y es una necesidad básica ir al baño. Como no lleves encima 2 o 3€ para entrar en un bar y tienes apretón a ver dónde lo haces”.

“He llegado a salir de la tienda de campaña y haber unos chavalillos por ahí, de 10- 12 años, y escucharlos decir: mira el pobre ese, no sé qué, y empezar a reírse. Y decir tú, pero qué tipo de educación les están dando para que chavales de 10-12 años se estén riendo de una persona en esta situación”.

más personas sin hogar

En el contexto estatal y según recoge el INE (2022), hay 28.552 personas en situación de sin hogar, representando un aumento del 24,5% desde la última cifra publicada el año 2012. Es necesario ser conscientes del sesgo que representa este dato, ya que deja fuera muchas situaciones de exclusión residencial que contempla la clasificación ETHOS, así como aquellas personas que no han estado atenidas por los recursos asistenciales o que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes. De hecho, se prevé que el volumen real del sinhogarismo sea mucho mayor. Desde esta realidad, también se creó la Estrategia Nacional contra el sinhogarismo a España (2023-30). Estrategia, que debe convertirse en ley de obligado cumplimiento si se quieren dar pasos hacia adelante.

El ‘sinhogarismo’ es un problema social que no solo aglutina a las personas en situación de calle. El número de personas afectadas por esta realidad varía en función del grado de exclusión residencial que se tome en cuenta. De acuerdo con la Tipología Europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial (ETHOS) hay cuatro categorías: en situación de calle, sin vivienda, vivienda insegura o vivienda inadecuada. Las personas que están en la calle y las que van de alojamiento en alojamiento son la cara más conocida de este fenómeno. Sin embargo, las personas que viven en chabolas, caravanas, en asentamientos, amenazadas de desahucios, con problemas de suministros o en viviendas cedidas son la parte más invisible del ‘sinhogarismo.

actividades en teruel

En Teruel se han organizado diferentes actividades de sensibilización. El jueves 24 de octubre un flashmob en la Plaza del Torico:.Por los derechos de las personas sin hogar y lectura de manifiesto. El viernes 25 de octubre, flashmob en el patio del colegio Las Viñas y lectura de manifiesto. Y el miércoles 6 de noviembre, Cine fórum “Conversaciones con Dios”, a las 18:00h en el Edificio de Cáritas.