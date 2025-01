La capital turolense se salva del pico de gripe, por el momento: "Tenemos que tener cuidado"

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ya recomienda el uso de mascarilla a los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía. También para los ciudadanos, en estos lugares y aglomeraciones.

Y es que, en la primera semana de este 2025 se han alcanzado en Aragón los 75 casos de gripe por cada 100.000 habitantes. Esto supone que se ha superado el umbral epidémico y, que nos encontramos en el escenario dos del plan de medidas de protección frente a infecciones respiratorias en nuestra comunidad.

Pero, ¿Cómo estamos en Teruel respecto a los casos de gripe? Pues estamos cerca, la incidencia está aumentando. Aunque parece que aún no hemos llegado a las cifras de nuestra comunidad, Jesús Martínez Burgui es médico de Urgencias del Hospital Obispo Polanco y presidente del Colegio de Médicos de Teruel y ha pasado por COPE: "Estamos rondando entre los 50 a 75 casos cada 100.000 habitantes, es decir, vamos creciendo poquito a poco, como es lo normal en esta época, hasta mediados de enero y luego empezamos a bajar un poquito, empieza a subir, que es lo normal cuando empiezan los niños en los colegios y los contactos con las personas en navidades".

Aunque Teruel está empezando a seguir un patrón similar al resto de Aragón, según el doctor Martínez Burgui la provincia de Teruel se enfrenta a retos particulares: "Al tener una población un poco mayor tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque es una población mucho más envejecida y con más fuertes riesgos, y es lo que nos importa fundamentalmente dentro de lo que es nuestro trabajo".

De momento el uso de mascarilla no deja de ser una recomendación tanto para los trabajadores como para los pacientes de los hospitales, centros de salud y residencias. Una medida que el Colegio de Médicos de Teruel considera acertada: "Yo creo que es muy importante que la persona que tiene sintomatología se ponga mascarilla para no contagiar a los demás, que eso sea más responsabilidad, no significa otra cosa. Es decir, en los centros, por ejemplo, donde tenemos una posibilidad de relacionarnos con personas mayores, o como son las residencias, o las zonas de hospitales donde las relaciones con las personas mayores en ese momento van a ser importantes, pues sí que es interesante y yo creo que aconsejable ponerse mascarilla".

¿Y esos síntomas cuáles son? Pues diferenciar la gripe de otras infecciones respiratorias puede ser difícil, aunque el doctor Martínez Burgui presenta algunos detalles: "Los autotests que están vendiendo en las farmacias vienen bien, no son caros y encima funcionan, pero normalmente la sintomatología más típica es como todos los catarros, como todos los virus, es dolor de garganta, mocos, tos, fiebre, y quizás la gripe tiene una característica un poquito diferente, que son los dolores articulares y musculares más importantes, más importantes, no es ningún caso que las otras no lo tengan, que en las enfermedades respiratorias".

En cuanto a las señales de alarma para acudir al centro de salud: fiebre persistente, empeoramiento de los síntomas, dificultad respiratoria, fatiga extrema o la presencia de esputos verdosos. En estos casos, aconseja acudir al médico de inmediato. Y sobre la prevención, la mejor manera de evitar la gripe es con la vacuna: "La vacuna de la gripe es una vacuna conocida, sabemos que no es efectiva en el 100% de los casos, que tiene una efectividad entre el 30 y el 50% dependiendo del año, pero también sabemos que en las personas vacunadas la patología es más leve y normalmente dura menos días, con lo cual la prevención más importante es la vacuna".

Te recuerdo que el proceso de vacunación de la gripe está abierto a toda la población. Puedes pedir cita a través de la web o la aplicación del Salud Informa.