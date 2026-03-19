El Aeropuerto de Teruel se convierte en el gran refugio aéreo para Oriente Próximo: "Es un lugar seguro y preparado"

El Aeropuerto de Teruel se ha convertido en un refugio estratégico para las aerolíneas de pasajeros de Oriente Próximo ante la escalada del conflicto en la región. En los últimos tres días, un total de 15 aviones han aterrizado en la plataforma turolense, la mayoría procedentes de la base de Qatar Airways en Doha, para resguardarse de los bombardeos. Se trata de aeronaves de gran capacidad, como los modelos Airbus A330, A350 y un Boeing 747, capaces de transportar más de 300 pasajeros.

EL AEROPUERTO DE TERUEL, Un enclave seguro

El consejero de Fomento y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, ha confirmado la noticia durante una jornada en la Cámara de Comercio de Teruel. López ha explicado que más aeronaves llegarán en los próximos días, ya que las compañías son sabedoras de que "en Teruel van a encontrar un lugar seguro y preparado para el estacionamiento y todas las labores de mantenimiento que sus aeronaves precisan". Según el consejero, esta situación evidencia que las aerolíneas buscan "proteger sus inversiones" trasladando sus flotas a enclaves seguros.

El aeropuerto de Teruel está al frente de la navegación en estos momentos en Europa y en el mundo" Octavio López Consejero de Fomento y presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel

Para López, este hecho pone de manifiesto la relevancia internacional de la instalación. "Esto es Teruel a día hoy: una referencia internacional para la aeronáutica mundial donde las cosas se están haciendo muy bien, lo que se está traduciendo en cuotas de prosperidad inimaginables hace unos años", ha señalado. Además, ha sentenciado que "el aeropuerto de Teruel está al frente de la navegación en estos momentos en Europa y en el mundo".

Motor económico y en plena expansión

El consejero ha destacado que la inversión público-privada comprometida en el aeropuerto desde que Jorge Azcón preside el Gobierno de Aragón supera los 170 millones de euros. Esta cifra lo consolida como el principal motor económico de la provincia, con importantes obras en marcha que reafirman su crecimiento. Entre ellas se encuentran un hangar para dirigibles estratosféricos, una segunda nave de pintura de aviones y una nueva campa de estacionamiento con capacidad para hasta 140 aeronaves.

COPE.ES Aeropuerto de Terue

A estos proyectos se suman el futuro laboratorio de investigación del ITA (Instituto Tecnológico de Aragón) y la ampliación de la terminal del aeropuerto, cuya ejecución se encuentra ya al 80%, según ha detallado López. "Estamos ante una instalación en plena expansión a la que es difícil poner límites y que es motivo de estudio en todos los foros del sector", ha añadido.

El reto de la vivienda

El crecimiento del aeropuerto trae consigo un desafío capital: la vivienda. Se prevé que a finales de año se superen los mil puestos de trabajo directos, a los que se sumarán los estudiantes del nuevo Grado de Ingeniería Aeroespacial que se impartirá en el Campus de Teruel. "Sin vivienda no hay empleo y sin empleo no hay crecimiento económico posible", ha asegurado el consejero, subrayando la urgencia de actuar en este ámbito.

Para afrontar este reto, López ha explicado que ya se está trabajando "de la mano del Ayuntamiento de Teruel y de la iniciativa privada". Ha anunciado la promoción de 106 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes y un proyecto del Grupo Térvalis para desarrollar 1.050 viviendas en la zona de Los Baños. La primera fase de este último, que contará con 250 viviendas, se tramitará mediante un PIGA para agilizar su construcción en un plazo de año y medio.