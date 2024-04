Se abre el período para donar sangre en Teruel en el Hospital Obispo Polanco

En la actualidad, en Aragón hay casi 29 mil donantes de sangre. En lo que llevamos de año se han realizado 10.100 donaciones, un diez por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Durante este año, además, se ha incorporado a la aplicación de Salud Informa un enlace a la página web del Banco.

Te recuerdo que el Banco de Sangre vivió un 2023 intenso con 42.480 donaciones, un aumento del 3% con respecto al año 2021. Estas cifras siguen manteniendo niveles de estabilidad que permiten cubrir la demanda de sangre de los centros hospitalarios. Esto confirma que Aragón sigue siendo autosuficiente en recepción de componentes sanguíneos ante la necesidad quirúrgica que precisa la comunidad. Durante el año pasado se realizaron colectas en 160 puntos de donación en municipios, centros educativos, campus universitarios y empresas.

Tras la Semana Santa, el Banco vuelve a realizar un llamamiento para donar sangre. Recordamos que la donación de sangre se puede realizar en el Banco de Sangre y Tejidos, calle Ramón Salanova número 1, junto al parque Delicias, en horario de 8 a 21 horas. También se cuenta con puntos de extracción en los hospitales Miguel Servet, Clínico Lozano Blesa, San Jorge y Obispo Polanco; así como unidades móviles que diariamente recorren el territorio aragonés. El detalle de las localizaciones está en bancosangrearagon.org.





Por eso, Rosa Plantagenet-Whyte, gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, ha pasado por los micrófonos de COPE a animar a la gente a donar a pesar de los buenos datos: "Ha habido mucho movimiento, los hospitales no paran aunque esté la Semana Santa. Hay que siempre pensar que cualquier intervención quirúrgica, cualquier parto complicad, tratamientos de las personas que tienen tratamiento oncológico, siempre se necesita sangre. Tenemos que tener siempre un equilibrio".

Además, nos ha contado el proceso desde que donas sangre hasta que llega al paciente: "Empiezan acercándose al centro de donación. Se hace una extracción de sangre que es una bolsa una bolsa que suele contener 460 centímetros cúbicos. Esa bolsa de sangre se conserva, se mete dentro de las unidades móviles que tenemos que están repartidas por todo el Aragón, se meten en unas neveras y vienen a lo que denominamos el banco de sangre que está aquí Zaragoza. Esa bolsa entra en los laboratorios y lo primero que se hace es analizarla para que no lleve este contaminada o no tenga ningún tipo o el paciente no tiene ningún tipo de enfermedad infecto contagiosa.

Después se pasa a otra parte de otro laboratorio donde se fracciona el hematíes, plaquetas y plasma entonces a lo largo de toda la noche: "Por la mañana según todo el sistema informático que tenemos y tenemos los niveles de stock y que es las demandas y ya también seleccionados en los distintos grupos sanguíneos que hay a cero de AB positivo o negativo todo esto va organizado perfectamente organizado, se distribuye a los hospitales de la Comunidad Autónoma según las necesidades que ellos tienen".

Un proceso que, aquí en Teruel, comienza el jueves 11 de abril en el Obispo Polanco de 17 a 21.