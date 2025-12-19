De la nieve a la vivienda: qué se ha movido en el Pirineo Aragonés desde 2023

El Gobierno de Aragón está ejecutando en la legislatura de Jorge Azcón un ambicioso conjunto de proyectos en el Pirineo Aragonés. El Plan Pirineos se ha convertido en la hoja de ruta para modernizar las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, combinando inversión en infraestructuras, vivienda, turismo y servicios públicos para mejorar la calidad de vida y diversificar la economía local.

Impulso al turismo de nieve y desestacionalización

El plan prioriza la competitividad de las estaciones de esquí y busca atraer visitantes durante todo el año. Proyectos como la unión de estaciones entre Astún-Candanchú y Cerler-Benasque mediante telecabinas, la construcción de un tobogán alpino en Panticosa o la modernización de los sistemas de nieve artificial con una inversión de 78 millones de euros hasta 2027 sirven para reforzar la economía local y garantizar empleo. La introducción de nuevas tecnologías, como los 1.022 cañones de nieve y las primeras "SnowFactories", busca alargar la temporada y consolidar el turismo de invierno y verano.

Más de 450 viviendas para frenar la despoblación y apoyar al turismo

A través del programa "Aragón Más Vivienda", el Gobierno de Aragón ha previsto la construcción de 455 viviendas públicas de alquiler asequible en 38 municipios turísticos de la comunidad, con 174 viviendas activadas específicamente en el Pirineo. La distribución en localidades clave incluye Sallent de Gállego con 60 alojamientos, Benasque con 29 viviendas, Panticosa con entre 16 y 20 unidades, Boltaña con 20 viviendas, y otras localidades como Canfranc (30), Jaca (18) y Villanúa (23). Estas viviendas buscan facilitar la estancia de trabajadores del sector turístico y jóvenes, aliviando la presión del mercado de alquiler y reactivando los pequeños núcleos rurales.

Infraestructuras y conectividad EN EL PIRINEO

El plan también ha priorizado la mejora de la conectividad y de los servicios básicos en el Pirineo. En la comarca de Sobrarbe, por ejemplo, se han anunciado inversiones por 29 millones de euros para proyectos turísticos, asfaltado de carreteras como la pista Chía-Plan y creación de vías verdes para ciclistas y senderistas entre los ríos Cinca y Ara, fomentando un turismo sostenible y activo durante todo el año.

Sanidad y atención de emergencia reforzadas

El Gobierno de Jorge Azcón ha realizado mejoras sanitarias clave en la zona. Un helipuerto en Jaca que funciona 24/7, permitiendo evacuaciones nocturnas, mientras que la UVI móvil ha sido recuperada los fines de semana y festivos. La Consejería de Sanidad trabaja para que la UVI móvil esté disponible de manera permanente 24/7, fortaleciendo la seguridad y atención sanitaria en todo el Pirineo Aragonés.

Impacto económico y social del Plan Pirineos

Con inversiones que superan los 195 millones de euros, el Plan Pirineos busca modernizar, vertebrar y diversificar la economía del Pirineo Aragonés. La combinación de inversión pública y colaboración con el sector privado asegura la viabilidad de las estaciones de esquí, impulsa la creación de empleo, mejora la calidad de vida de los vecinos y abre nuevas oportunidades de negocio en la región.