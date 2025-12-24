Cinco miembros del PSOE de Aragón rechazan ir en las listas con Pilar Alegría

Cinco miembros del PSOE de Aragón han rechazado ir en las listas con Pilar Alegría. La decisión parte de la candidata socialista, que ha optado por reforzar a su núcleo duro y dejar al margen, una vez más, al sector más próximo al anterior secretario general del partido en Aragón, Javier Lambán.

De hecho, tres de los dirigentes afectados han rechazado ocupar puestos de relleno en la candidatura del PSOE, ante las escasas posibilidades de que la formación supere los diez escaños en la provincia de Zaragoza.

Esta negativa refleja la falta de confianza interna en obtener un buen resultado electoral en esos comicios.

A esta situación se suma que otros dos diputados por la provincia de Teruel también han declinado formar parte de la candidatura que encabezará Pilar Alegría. Unas elecciones en las que, según las previsiones internas, los socialistas podrían cosechar el peor resultado de su historia en Aragón.

