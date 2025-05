Una joven se vuelve a su pueblo de Huesca después de vivir en Madrid: "Dejé mi trabajo indefinido"

Carla Rivas, una joven economista que residía en Madrid, ha dado un giro radical a su vida. Tras un año y medio en la capital, ha dejado su trabajo indefinido de oficina y ha regresado a su pueblo en Huesca. Lo ha contado en un vídeo que ya se ha hecho viral en TikTok, donde explica las razones personales y profesionales que le han llevado a tomar esta decisión: decir no a la gran ciudad y apostar por su tierra.

"Me he ido de Madrid. He dejado mi trabajo indefinido de oficina y me he vuelto a mi pobrecito en Huesca", comienza su testimonio. Y lo aclara enseguida: “No es que la ciudad se me haya hecho grande o que no haya sabido adaptarme. Es que no he querido”. Su mensaje ha calado hondo en una generación que cada vez cuestiona más el estilo de vida urbano, marcado por el estrés, los precios desorbitados y la falta de comunidad.

“Nos venden la ciudad como un lugar de oportunidad, no como un lugar solitario, impersonal, gris, donde los días pasan sin que te dé tiempo a vivir o ni siquiera puedas permitírtelo”, denuncia Carla en su vídeo, que acumula miles de visualizaciones y comentarios. En plena ola de personas que abandonan las grandes ciudades en busca de calidad de vida, su historia se ha convertido en símbolo de una nueva mentalidad que gana terreno.

Dejar Madrid para volver a empezar

La decisión de Carla no es un abandono, sino un comienzo. Licenciada en Economía, ahora quiere terminar su segunda carrera, Sociología, mientras explora opciones para emprender en el mundo rural. “Mi intención es terminar la carrera mientras busco cómo y en qué emprender”, ha respondido a algunos usuarios que, en los comentarios, le preguntan de qué va a vivir en su pueblo.

Esa es, quizás, la gran preocupación que atraviesa los más de 700 comentarios que ha recibido su vídeo: la falta de empleo en los pueblos. Pero Carla responde con claridad: “¿Cuántos jóvenes trabajan en el sector servicios en empleos que existen igual en lugares más pequeños, pero que pensamos que por ser en una ciudad grande tienen más prestigio?”. Con ello pone en evidencia el falso prestigio de ciertos empleos urbanos frente a oportunidades similares en entornos rurales, donde el coste de vida es mucho más asequible.

El debate sobre el teletrabajo y la desconcentración de las grandes ciudades también aparece con fuerza. Muchos seguidores destacan que, si hubiera políticas que favoreciesen el trabajo remoto, “muchas más personas volverían a los pueblos”. Una idea respaldada por estudios recientes como los de la Fundación Cotec o el Observatorio del Mundo Rural, que subrayan el potencial del retorno rural si se elimina la barrera del empleo.

Calidad de vida y propósito

En su vídeo, Carla no idealiza el mundo rural. Reconoce que “existen la falta de servicios, de empleo y oportunidades”, pero aún así cree que “merece muchísimo más la pena”. Lo que gana —asegura— es pertenencia, identidad, comunidad. “Quiero poder salir a pasear al aire libre, ir caminando a los sitios, conocer a mis vecinos, poder aportar a la vida social de mi pueblo… donde los planes y las oportunidades los creas”.

Su experiencia refleja una reivindicación del arraigo, de la vida vivida con calma, del contacto humano y de la posibilidad de construir futuro lejos del asfalto. “Volver al sitio que te vio crecer nunca es un fracaso”, concluye con firmeza, y anima a quienes sienten que la ciudad no es su lugar a dar el paso.