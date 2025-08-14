Sabiñánigo vive su III Noche en Blanco en la calle Serrablo con música, talleres y comercio local

Este sábado, 16 de agosto, la calle Serrablo, principal arteria comercial de Sabiñánigo, se convertirá en el escenario de la III edición de la Noche en Blanco, una cita que combina ocio, música y apoyo al comercio de proximidad. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Sabiñánigo en colaboración con la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego (AEPAG), arrancará a las siete de la tarde y se prolongará hasta las once de la noche, ofreciendo un ambiente festivo en pleno corazón de la ciudad.

Durante la jornada, una veintena de establecimientos locales sacarán sus productos a la calle, creando un gran escaparate al aire libre donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de un paseo entre puestos y actividades. La propuesta incluye un taller de papiroflexia para aprender las técnicas básicas de este arte, una actividad floral a cargo de Flores Benedé con flores de temporada, y una sesión musical en la Plaza del Justicia con el DJ Alfree que pondrá ritmo a la noche. Además, en distintos puntos de la calle Serrablo, el grupo Huesconswing ofrecerá una demostración de swing e invitará al público a sumarse al baile.

La teniente de alcalde y concejal de Promoción, Isabel Mañero, ha destacado que el objetivo de esta cita es “dinamizar el comercio de cercanía, de kilómetro 0” y ha animado a toda la población a participar. “Queremos que mayores, niños y todo el público en general descubran lo mejor de nuestro comercio local y disfruten de una tarde-noche diferente en Sabiñánigo”, ha afirmado.

Consolidada ya como una de las actividades más esperadas del verano en el Alto Gállego, la Noche en Blanco de Sabiñánigo ofrece una oportunidad única para vivir el centro de la ciudad de una forma distinta, apostando por el consumo local, la cultura y el ocio al aire libre.