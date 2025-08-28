Sabiñam Fest 2025 vuelve a Sabiñánigo con la mejor música y la gastronomía del Alto Aragón

Sabiñánigo ya calienta motores para vivir una de las citas más esperadas del verano. El Sabiñam Fest regresa los días 29 y 30 de agosto al recinto de Pirenarium con un programa que combina lo mejor de la gastronomía del Alto Aragón y un cartel musical que confirma la consolidación de este joven festival.

La segunda edición, presentada este martes en la Diputación Provincial de Huesca, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento serrablés, la propia DPH y la marca turística Huesca La Magia. El diputado provincial José Cebollero, la concejal de Promoción de Sabiñánigo Isabel Mañero y Luis Costa, de El Veintiuno, fueron los encargados de desvelar los detalles de una cita que nació en 2024 superando todas las expectativas de público.

Música en directo con nombres propios

El cartel musical de este 2025 viene marcado por artistas de primer nivel. La Frontera, mítica banda de rock español, traerá a Sabiñánigo su inconfundible estilo que lleva más de tres décadas marcando a varias generaciones. Sofía Ellar, una de las voces más personales del pop independiente nacional, ofrecerá un directo cargado de frescura, cercanía y sus letras que conectan con el público joven. El grupo Pared con Pared, con su propuesta pop rock, sumará energía y nuevos sonidos al escenario, mientras que el aragonés Erin Memento aportará el toque local con su proyecto musical alternativo y muy ligado a la tierra.

La Frontera

Sofía Ellar

Además, el festival abrirá nuevos espacios: al escenario principal de Pirenarium se unirán el de La Mattina y el parque municipal, ampliando así la experiencia musical y cultural durante dos días repletos de actividad.

Gastronomía con sello altoaragonés

El Sabiñam Fest nació con alma altoaragonesa y mantiene intacto su compromiso con la difusión de la riqueza gastronómica del Pirineo y el Alto Aragón. En esta edición, el público podrá disfrutar de una amplia oferta culinaria con más de quince puestos de productos de kilómetro cero, elaboraciones artesanas y hasta siete food trucks con propuestas para todos los paladares.

Por primera vez, restaurantes locales se suman a la cita, junto con un completo programa de exposiciones, talleres, showcookings y charlas culinarias. La agenda se completa con concursos de tapas, degustaciones, repostería, catas de vino, coctelería creativa y muchas más actividades pensadas para que el visitante viva la gastronomía de una forma participativa y cercana.

El Sabiñam Fest 2025 se presenta como un evento diferente, que une música y gastronomía en un mismo espacio para atraer a vecinos, visitantes y turistas que buscan un plan de verano en el corazón del Pirineo oscense. Como remarcan los organizadores, “es la oportunidad perfecta para dejarse seducir por la tradición, la calidad y la creatividad gastronómica del Alto Aragón, al ritmo de artistas que llenarán de música las noches de Sabiñánigo”.