El proyecto “Co-creando Paisajes Sostenibles para el Pastoreo y la Vida Silvestre” comienza su andadura

El proyecto “Co-creando Paisajes Sostenibles para el Pastoreo y la Vida Silvestre” (CoCo) ha anunciado su lanzamiento oficial, iniciando un proceso que busca acercar posiciones y disminuir el conflicto que existe en toda Europa entre la expansión de la fauna silvestre y la ganadería. Con un enfoque de co-creación de políticas sostenibles, prácticas, innovadoras y la participación de actores clave, CoCo abordará los desafíos urgentes de integrar la fauna y la ganadería en paisajes multifuncionales.

En palabras de John Linnell, coordinador del proyecto e investigador de la Universidad de Inland (Noruega): “En este proyecto, en lugar de comenzar con la fauna silvestre, ponemos a los ganaderos en el centro de nuestro trabajo. Nuestro consorcio combina expertos en agricultura, economía, gestión de fauna, ciencias sociales y organizaciones de actores clave. Estamos en una posición única para abordar este complejo desafío”.

El proyecto cuenta con la participación de investigadores del departamento de Ciencia Animal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Daniel Martín Collado, investigador de dicho departamento, es el coordinador de este proyecto en España.

Este proyecto, que se desarrollará hasta diciembre de 2027, está financiado por la Unión Europea a través del Programa Horizon Europe. CoCo reúne a un equipo interdisciplinario de científicos, legisladores, pastores y otros actores de 12 países europeos (Noruega, Alemania, Italia, Francia, Eslovenia, Grecia, Rumania, Suecia, Letonia, Polonia, Bélgica y España). A través de esta colaboración, busca rebajar el conflicto, evitar su enquistamiento y encontrar oportunidades y compromisos que satisfagan a todas las partes, promoviendo un futuro en el que el pastoreo no solo sea viable si no que prospere junto con la fauna silvestre en ecosistemas sostenible y diversos.

El proyecto CoCo pone a los ganaderos en el centro, profundizando y cuantificando los impactos múltiples (no solo productivos y económicos, si no de calidad de vida de la familia y psicológicos) y acumulativos derivados de la recuperación de la fauna silvestre y las presiones socioeconómicas. A través de la combinación de ciencia innovadoras, prácticas tradicionales y conocimiento locales, CoCo busca generar herramientas y conocimientos prácticos que mejoren la vida de los pastores, conserven la biodiversidad y aumenten la multifuncionalidad de los paisajes europeos.

Entre los objetivos clave está realizar estudios de caso en 12 países europeo para analizar las dinámicas entre el pastoreo y la gestión de la fauna silvestre, co-crear conocimientos con actores clave para garantizar soluciones socialmente justas y fomentar la confianza, desarrollar recomendaciones de políticas y herramientas prácticas para la coexistencia y concienciar a legisladores, científicos y al público sobre la complejidad de las interacciones entre humanos y fauna silvestre.

La fortaleza de CoCo radica en su enfoque inclusivo y multisectorial, reuniendo a investigadores, ganaderos y otros profesionales del sector, cazadores, representantes de la sociedad civil y responsables de políticas en toda Europa. Al fomentar la innovación social y la colaboración, el proyecto desarrollará soluciones impactantes, que impulsen la co-creación, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural sostenible.