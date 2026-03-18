Pedro Juanín recupera la 'Historia viva de la Semana Santa de Jaca' en su nuevo libro

Pedro Juanín presenta este jueves su nuevo libro, ‘Historia viva de la Semana Santa de Jaca’. La cita es a las 19:30 horas en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca, con entrada libre. Se trata de la publicación número 25 del autor, una obra nacida de la ilusión por "recuperar el tema de los romanos y, sobre todo, el entorno de la Semana Santa, porque es muy interesante y es además muy antigua".

Un viaje al pasado de la celebración

El resultado es un libro de más de 300 páginas con "fotografías muy interesantes" que repasan la historia no solo de la Semana Santa jaquesa, sino de todo lo que la rodea. El recorrido histórico se remonta a los siglos XII y XIII, sacando a la luz una cofradía que estaba "desconocida, incluso desaparecida" y de la que se ha recuperado documentación que atestigua su existencia. Como afirma Juanín, "han aparecido verdaderas maravillas fotográficas".

El libro dedica un apartado especial a la historia y tradición del cuerpo de soldados romanos, que este año celebra su 140 aniversario. Pese a que la tradición parece a punto de extinguirse, el autor se muestra esperanzado. En la obra también se reconoce la huella del escultor de cinco de los pasos que procesionan en Jaca.

Con la colaboración de gente joven podremos ver un desfile de romanos en condiciones"" Pedro Juanín, autor del libro

Entre las curiosidades que Juanín ha recuperado se encuentran las Sibilas, profetisas que desfilaban y que tienen un capitel románico dedicado en la catedral, o las Manolas, "quizás también un poco las desconocidas". El libro incluye un anexo con la vinculación de la hermandad de San Blas, San Isidro o incluso el antiguo coche mortuorio con la Semana Santa, además de tratar el parón de la pandemia y la posterior revitalización o una curiosa procesión de 1909. La obra no olvida ni a los alcaldes ni la repostería típica de estas fechas.

Exposiciones para completar la mirada

La presentación del libro se complementa con dos exposiciones en las que interviene la Asociación Cultural Jacetana. La primera, organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo, se inaugura este sábado en el Palacio de Congresos y mostrará 40 paneles fotográficos sobre los Romanos y maniquíes con sus trajes. La segunda, en el Ayuntamiento de Jaca y en colaboración con El Pirineo Aragonés, recreará la prensa de la época a través de 20 paneles para ver la evolución de los medios locales.