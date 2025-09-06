"¡¡¡Oroel no se toca!!!

Durante la manifestación popular celebrada en Jaca, que reunió a cerca de 500 paersonas, varios ciudadanos expresaron en COPE con contundencia su rechazo al proyecto Oroel Park, una iniciativa dicen "que pretende convertir parte del entorno natural del monte Oroel en un parque temático o de atracciones". Los manifestantes, procedentes de distintos colectivos sociales y medioambientales, subrayaron que este tipo de actuaciones suponen una "agresión directa al medio natural y a la identidad de la zona".

Imagen de la manifestación

Uno de los argumentos más repetidos fue que "el monte Oroel es un espacio de gran valor ecológico y paisajístico", protegido legalmente, y que "no necesita más atractivos artificiales para atraer visitantes. "El mayor potencial del Oroel es su propia naturaleza", afirmaron, insistiendo en que instalar toboganes, tirolinas o infraestructuras turísticas de ese tipo supondría *devaluar su valor ambiental y simbólico*.

También denunciaron que el proyecto no cuenta con "estudios de impacto ambiental", ni se han analizado adecuadamente los riesgos que conlleva intervenir en una zona que ha demostrado su "vulnerabilidad frente a incendios forestales2, como ya ocurrió este mismo verano en Barós.

Momento de la manifestación

Otro punto de crítica fue el uso de *fondos europeos* para este tipo de iniciativas, a las que calificaron de "ocurrencias", mencionando también otros ejemplos como los toboganes en Panticosa o la unión de estaciones de esquí. Según los manifestantes, con ese dinero ya podría haberse acometido la "rehabilitación del antiguo parador de Oroel", conservando su esencia histórica y natural.

Stand de firmas contra Oroel Park

En definitiva, la manifestación fue un llamamiento al *sentido común, al compromiso con la montaña y al respeto por el medio ambiente*. Reclamaron que las decisiones sobre el futuro del territorio se tomen pensando en las *necesidades reales de la población local*, y no en proyectos que solo benefician a una minoría con intereses económicos, que —según señalaron— no representan al sentir general de los vecinos de Jaca y su entorno.