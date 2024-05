Las esperadas lluvias marcan la semana de San Isidro en la Jacetania y Alto Gállego

Las lluvias registradas en las últimas horas están ayudando a la buena marcha de la cosecha. El agrarista, Fran Aísa, ha explicado en COPE que "han podido caer entre diez y quince litros en la Jacetania y Alto Gállego y cerca de treinta en el valle del Aragón". La cosecha, en realidad, se hace con muy poca agua y "con que llueva lo normal en abril y mayo, se consiguen rendimientos". En años anteriories, sobre todo en 2023, se produjeron heladas fuertes que dieron al traste con los rendimientos. Afortunadamente, este año no va tan mal como otros.

Además de la cosecha, Aísa ha valorado otros asuntos de actualidad. Por un lado, la bajada de Europa e 2023 del 3,2 por cieno del saldo comerciial del sector primario. Y, por otro lado, la prohibición en Italia de instalar grandes parques fotovoltaicos en tierras agrícolas. Una medida que, en España, se ha propuesto no hace mucho por parte de la formación de Yolanda Díaz (Sumar). Fran Aísa la considera una propuesta "lógica" desde cualquier punto de vista y "razonable no solo en las tierras agrícolas porque Aragón es diverso". En este sentido, argumenta que "no lógico que los territorios no se puedan aprovechar de la energía producida, se exporte a grandes urbes e importemos energía producida por energía nuclear".

