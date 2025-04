Juan Carlos Moreno reivindica vivir "con tradición y fe" la Semana Santa jaquesa

La Semana Santa de Jaca 2025 ha arrancado con el acto de la lectura del pregón en la Catedral jaquesa a cargo este año de Juan Carlos Moreno de la Hermandad de la Sangre de Cristo, que cumple este año el 275 aniversario de su refundación.

Moreno, colaborador habitual de Cope con su sección de patrimonio de los viernes, ha realizado un pregón que ha girado en torno a esta importante efeméride, ha revindicado su pasado y ve con optimismo el futuro: “Creo que la Semana Santa de Jaca tiene futuro por la calidad de la gente que están en las cofradías y por la ilusión que ponen. Hay mucha gente joven en las bandas que se les nota en los ojos la ilusión. Ahora hace falta que la gente tenga también algo más de devoción”.

A lo largo de su intervención ha reflexionado sobre la convivencia en nuestros días entre creyentes y los que no lo son pero abrazan los ideales cristianos como herencia cultural. “Lo estoy viendo por muchos sitios. Gente que no son cristianos, católicos, practicantes del todo pero que se sienten cristianos culturalmente y que defienden la cultura occidental, la de sus padres, con sus normas de convivencia que nos han venido bien durante muchos siglos. Eso no lo debemos perder ahora porque vengan con el multiculturalismo o cosas extrañas modernas. Hay que mirar hacia atrás con todo lo que sabemos para poder mirar para adelante.”.

Imagen del pregón

Pido a los presentes en la Catedral que valoren la Semana Santa no sólo por su atractivo turístico, sino por su profundo significado religioso. Juan Carlos Moreno

Como es habitual el acto ha contado con la participación de todas las cofradías y hermandades que han entrado a la Catedral portando sus estandartes.

Todas las cofradías de Jaca participaron en el acto

Muchos jaqueses y visitantes acudieron a presenciar el pregón 2025

Además de su papel como pregonero, Juan Carlos también ha sido responsable de la elaboración del programa de la Semana Santa, el cual incluye una selección de imágenes excepcionales, elegidas con esmero y dedicación, y mucha información de interés. “Se van a poder recrear en cómo debió ser la Semana Santa en Jaca hace 275 años gracias a retablos, pinturas, cuadros, capiteles…todo con explicaciones y encima me lo he pasado muy bien haciéndolo”.