Jaca se sumerge en su historia con ‘Reino y Leyenda’: cultura, teatro y combates medievales

El Ayuntamiento de Jaca, a través de su área de Turismo, organiza la tercera edición de las jornadas ‘Jaca, Reino y Leyenda’, que se celebrarán del 26 al 28 de septiembre, con actividades previas desde el lunes 22, especialmente dedicadas a los escolares. La iniciativa busca poner en valor la historia de Jaca y del Reino de Aragón mediante una programación que combina divulgación, cultura, espectáculos y animación en las calles.

“Queremos que estas jornadas se consoliden como un referente para la ciudad. Además de atraer visitantes, es fundamental acercar nuestra historia a los jóvenes, quienes deben conocer y sentirse orgullosos de sus raíces”, destaca Lucía Guillén, concejala de Turismo.

Desde el lunes 22, el artista local Manuel Bueno guiará a los alumnos de quinto y sexto de primaria en un recorrido por la historia de Jaca, el nacimiento del Reino de Aragón y la saga de los Ramírez, fomentando así el conocimiento de la historia local desde la infancia. Como parte de la programación, el ciclo de conferencias ‘Jaca en la historia de los libros’, organizado por el historiador Domingo Buesa, acercará la historia y la literatura a todos los interesados. El martes 23, el ilustrador David Guirao presentará el cómic El libro de la cadena, editado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Jaca. Al día siguiente, Chemi Parra hablará sobre Jaca como escenario de novelas de misterio, mientras que el jueves 25 el escritor Juan Bolea disertará sobre Pedro Alfonso, médico del Batallador y gran escritor. La programación del viernes 26 culminará con la conferencia de Domingo Buesa sobre los antecedentes de la fiesta Jaca, Reino y Leyenda.

Presentación 'Jaca. Reino y Leyenda'

Del 25 al 28 de septiembre, el Museo Diocesano albergará la exposición de instrumentos del Rey Sabio, a cargo de Emilio Villalba y Sara Marina, que podrá visitarse en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, ofreciendo una mirada al mundo musical medieval. El viernes 26, la jornada comenzará con un desfile histórico sobre la construcción de la catedral, seguido de la obra teatral Una catedral para la eternidad en el propio templo, y por la noche se estrenará un monólogo cómico sobre el rey Ramiro I desde la Torre del Reloj.

El dramaturgo Toño L’Hotellerie, encargado de la dirección teatral, destaca que este año las representaciones artísticas dan un paso más, ofreciendo cinco intervenciones que combinan historia, emoción y humor elegante, acercando el pasado a públicos de todas las edades y creando un ambiente único dentro de los espacios históricos de Jaca.

El sábado 27 tendrá lugar el primer Torneo de Combates Medievales Reales ‘Ciudad de Jaca’, organizado por la Asociación Española de Combate Medieval, acompañado de talleres infantiles, representaciones teatrales y monólogos de personajes históricos como el cantero Bernat o la condesa Doña Sancha. La gran obra de recreación histórica se trasladará al interior de la Ciudadela, y la jornada concluirá con un pasacalles pirotécnico y fuegos artificiales que iluminarán el casco histórico. El domingo 28 incluirá bailes medievales a cargo de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, un taller de tiro con arco en la Ciudadela, un concierto familiar en la iglesia del Carmen y la Ronda de Gaiters de Chaca, que recorrerá las calles del centro con música medieval.

Durante todo el fin de semana, el mercado medieval llenará las calles de artesanía, atracciones ecológicas, paseos en burro y dromedario, granja de animales, juegos infantiles, espectáculos de calle y pasacalles musicales, ofreciendo una experiencia completa que combina historia, cultura y ocio para vecinos y visitantes.

“Hemos diseñado un programa que une la parte más histórica y cultural con actividades de ocio y dinamización urbana, para que todos los que nos visiten puedan disfrutar de Jaca de manera única”, concluye Guillén.