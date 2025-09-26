‘Jaca, Reino y Leyenda’, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón

Las Jornadas “Jaca, Reino y Leyenda” ya son Fiesta de Interés Turístico de Aragón. El Gobierno autonómico ha otorgado este reconocimiento a un evento que en apenas tres años ha conseguido consolidarse como referente cultural y turístico. Para la concejala de Turismo de Jaca, Lucía Guillén, este título supone “un reconocimiento a un trabajo duro, de puesta en valor de nuestra historia, y una invitación a seguir creciendo sin perder calidad”.

Un reconocimiento a la historia viva

Lucía Guillén asegura que este paso “es un reconocimiento de un trabajo que se viene haciendo durante estas últimas tres ediciones”, y subraya que no se trata de un simple mercado medieval, sino de un proyecto que recrea con fidelidad histórica el nacimiento del Reino de Aragón y que transporta al visitante al siglo XI. La concejala explica que el objetivo ha sido transformar la idea de feria en una celebración que conecta con las raíces de la ciudad: “Con una recreación más puramente histórica, con actos basados en textos y estudios de historiadores, siempre con rigor y veracidad”.

Qué son las Jornadas “Reino y Leyenda”

Durante el último fin de semana de septiembre, las calles y plazas de Jaca se convierten en un gran escenario medieval. La ciudad revive sus orígenes a través de un mercado histórico que llena el centro de artesanos, gastronomía y música, mientras actores y compañías teatrales devuelven a la vida a figuras como Ramiro I y Sancho Ramírez.

Con estas jornadas revivimos un legado que forma parte de nuestra identidad” Lucía Guillén Concejala de Turismo de Jaca

A todo ello se suman conferencias, charlas y actividades educativas que permiten a los visitantes profundizar en el contexto del siglo XI, y espectáculos de calle con combates, desfiles y representaciones que hacen del casco histórico un espacio único donde el pasado vuelve a latir con fuerza.

Paola Bandrés Teatralizaciones de Jaca. reino y Leyenda

Jaca y el nacimiento del Reino de Aragón

La declaración pone en valor el papel de Jaca en la Edad Media, cuando la ciudad se convirtió en la primera capital del naciente Reino de Aragón. Con Ramiro I y su hijo Sancho Ramírez, Jaca vivió un impulso político, religioso y cultural decisivo, con la concesión del Fuero de Jaca, la construcción de su catedral románica y su consolidación como centro neurálgico en los Pirineos. “Estas jornadas son una semilla de aquel inicio del Reino de Aragón”, explica Guillén, “y permiten revivir un legado que forma parte de nuestra identidad”.

Lo que supone ser Fiesta de Interés Turístico de Aragón

Con este reconocimiento, el evento gana en proyección y en visibilidad más allá de la Jacetania. Implica además un compromiso con la calidad organizativa, el rigor histórico y la continuidad en el tiempo. Para Guillén, “este reconocimiento nos obliga a mantener los estándares alcanzados y a seguir innovando poco a poco, siempre con la historia como base”.

Paola Bandrés Bailes Medievales en Jaca. Reino y Leyenda

El título de Fiesta de Interés Turístico de Aragón confirma lo que los jacetanos y visitantes ya sabían: que “Jaca, Reino y Leyenda” es mucho más que una fiesta, es una experiencia cultural que conecta pasado y presente, historia y turismo. “Es un premio que nos anima a seguir creciendo y haciendo la fiesta cada vez más grande”, concluye la concejala de Turismo.