La Guardia Civil alerta de una estafa aprovechando el accidente de Astún: ¡Cuidado con los engaños!

La Guardia Civil ha dado el aviso a través de sus redes sociales de la existencia de una estafa que circula en inglés, aprovechando el reciente accidente de Astún. Según el mensaje fraudulentamente difundido, los estafadores afirman que un joven de 23 años, llamado Marcel, habría sufrido el accidente y necesitaría 10.000 euros para su recuperación. La Guardia Civil ha confirmado que esta supuesta víctima no existe, y que se trata de un intento de engaño.

Este tipo de estafas no es algo nuevo, ya que los delincuentes suelen aprovecharse de sucesos que generan gran repercusión mediática, como accidentes o tragedias, para simular ser víctimas o familiares de las mismas y así intentar obtener dinero de forma fraudulenta. Por este motivo, la Benemérita recuerda que hay que extremar la precaución y, en este caso, no abrir ningún enlace y no facilitar datos personales ni bancarios.