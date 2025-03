Grande-Marlaska, en Jaca: "No hay ningún tipo de cesión en materia de control de fronteras e inmigración ilegal a los Mossos”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña no implicará en ningún caso la transferencia del control de las fronteras ni de los flujos migratorios irregulares, que incluyen las expulsiones. El ministro ha realizado estas declaraciones durante su visita al acuartelamiento de la Guardia Civil en Jaca (Huesca), donde ha supervisado las obras para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.

Marlaska responde así a las críticas recibidas ayer en el Congreso por parte de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que se mostraron en contra del acuerdo de delegación de competencias con el gobierno catalán.

En sus declaraciones, el ministro ha insistido en que no existe tal cesión, señalando que "no hay ninguna delegación en el control de fronteras ni en el control de los flujos migratorios irregulares". Además, ha instado a los opositores a revisar el contenido de la proposición no de ley que regula la delegación de estas competencias a los Mossos d'Esquadra.

El ministro ha explicado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil continuarán realizando sus funciones en las fronteras españolas, incluyendo Cataluña, como hasta ahora, como el sellado de pasaportes, la autorización de entradas y salidas del país, y el control de la inmigración irregular.

Además, ha destacado que las expulsiones derivadas de los flujos migratorios irregulares seguirán siendo acordadas por las subdelegaciones del Gobierno y ejecutadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Marlaska ha manifestado que "curiosamente, el PP, cuando está en la oposición, recuerda las necesidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero cuando está en el Gobierno, se olvida rápidamente de ellos".

Miembros del sindicato de policía JUPOL se han concentrado en las inmediaciones del cuartel al grito de 'Marlaska dimisión'.

cuartel de jaca, ejemplo de compromiso con la sostenibilidad

La inversión, de 5,6 millones de euros, se enmarca en su mayor parte en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos de la Unión Europea y dirigido a fomentar la rehabilitación energética de los edificios, la mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras, la movilidad sostenible y el despliegue de energías renovables térmicas y eléctricas.

La aportación de los fondos europeos se ha destinado a la instalación de energías renovables con paneles solares y a la mejora de aislamiento térmico de la envolvente del edificio, de los forjados y cubiertas, además de la sustitución de la carpintería exterior por aluminio y la renovación de la iluminación por tecnología Led.

Una parte de la inversión procede de la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha permitido mejorar la accesibilidad de dos de los bloques de edificios con rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Se está interviniendo también sobre el edificio principal para convertir el espacio destinado a la Intervención de Armas en una zona de atención a la ciudadanía.

Grande-Marlaska ha estado acompañado, entre otras autoridades, por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo; y la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Sofía Hernanz.

DELEGACIÓN DE GOBIERNO Marlaska ha visitado el centro de formación de los rescatadores de montaña

VISITA AL CENTRO DE ADIESTRAMIENTOS ESPECÍFICOS EN MONTAÑa

Posteriormente, el ministro se ha desplazado hasta el Centro de Adiestramientos Específicos en Montaña (CAEM), en Candanchú, donde ha recorrido la exposición de material en el puesto de mando avanzado y ha saludado al alumnado del XXXVII Curso de Especialista en Montaña.

Grande-Marlaska ha conocido de primera mano el trabajo de esta unidad, centro docente de perfeccionamiento de los miembros del Servicio de Montaña que imparte los cursos de especialista en montaña y el curso de instructor de montaña de la Guardia Civil. Una vez terminada la formación en el CAEM, los guardias civiles se despliegan en cinco áreas: Jaca, Navacerrada, Granada, Cangas de Onís y Viella.

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha realizado durante 2024 un total de 1.196 rescates, auxilios e intervenciones en montaña, entre los que destaca el salvamento de dos espeleólogos que se desorientaron en el interior de una cueva en Sima Garmaciega. Como consecuencia de la dana que afectó a España en el mes de octubre, diferentes grupos de montaña actuaron también en las comunidades afectadas, con especial atención a la provincia de Valencia.