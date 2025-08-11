Detenido en Jaca un hombre por tres robos con fuerza: escondía el botín en un leñero abandonado

La Policía Nacional ha detenido en Jaca a un hombre como presunto autor de tres robos con fuerza cometidos en la localidad. El arrestado, que residía de forma precaria, guardaba los objetos robados en un leñero abandonado situado en las afueras del municipio.

La investigación comenzó tras las denuncias de tres robos: dos en obras en construcción, de donde sustrajo herramientas valoradas en 2.500 euros y 1.300 euros respectivamente, y un tercero en un bazar de productos orientales, donde se apoderó de dinero en efectivo.

EL ESCONDITE DEL LADRÓN

Las pesquisas policiales apuntaban a que el autor podía ser un indigente. Los agentes iniciaron un seguimiento discreto que les llevó a un leñero abandonado en las inmediaciones de la ciudad. En su interior hallaron una maleta con herramientas sustraídas en uno de los robos, además de otras pertenencias.

Durante la instrucción del atestado, la Policía confirmó que el mismo individuo era el responsable de los otros dos robos investigados.

El detenido ha sido acusado de tres delitos de robo con fuerza y ha pasado a disposición judicial.