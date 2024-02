El BANFF Mountain Film Festival vuelve a Jaca

El BANFF Mountain Film Festival vuelve a recalar en Jaca con varias propuestas y novedades. La cita se celebrará del 29 de febrero al 3 de marzo y ofrecerá siete obras audiovisuales, dos conferencias y dos talleres prácticos.

Este es el noveno año en el que el prestigioso festival se programa en el Palacio de Congresos de Jaca, donde tendrán lugar las proyecciones. Que el certamen se celebre en la capital jaquesa no es casualidad ya que Jaca es un referente en actividades de montaña desde diferentes ámbitos incluso el audiovisual.

Además, como señala la directora del festival, Eunate Saíz, "siempre se atiende de manera especial al respeto por el medio ambiente, el patio de recreo para todas las personas que practican deportes de montaña".

PROGRAMA COMPLETO

Jueves 29 de febrero, 2024

19:00h. Taller participativo "Tú ¿qué sabes sobre avalanchas?". Actividad abierta al público gratuita y con inscripción previa. A cargo de ACNA, Asociación Conocimiento Nieve y Aludes. INSCRIPCIONES





Viernes 1 de marzo, 2024 - Apertura de puertas 18:00h

18:30h. Charla informativa «Cambio Climático y Riesgos en Aludes» por ACNA

19:30h. «Atracció Instintiva» de Marc Subirana y Miquel Mas

20:30h. Fuego (7′) | El Gavilán (20′) | Chronoception (41′)

Sábado 2 de marzo, 2024 - Apertura de puertas 18:30h

9:00h. Salida interpretativa en terreno de aludes. INSCRIPCIONES

19:00h. «Tiempo de Respirar» de Alex Huber

20:30h. Desert Wings (3′) | Soundscape (14′) | Going Greenland (23′) | Well Worn Life with Dani (6′) | Reel Rock: DNA (23′)

Domingo 3 de marzo, 2024

9:00h. Workshop de escalada con ALEX HUBER. Actividad abierta a todo el público con inscripción previa en ESTE ENLACE

La actividad se celebrará en el rocódromo Indoorwall en Jaca y los participantes deberán estar federados o adquirir un seguro en la entrada de la actividad.