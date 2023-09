Azcón defiende el Plan Pirineos en el primer pleno de las Cortes de esta legislatura

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha desarrollado este jueves en sesión plenaria de las Cortes de Aragón los asuntos que abordará en la futura Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado. En una intervención a petición propia, el jefe del Ejecutivo autonómico ha desgranado los puntos de la agenda aragonesa que llevará a las Cortes Generales, entre los que destacan los relativos a la despoblación, el agua, las inversiones en Aragón y las infraestructuras pendientes en la Comunidad Autónoma.

"Aragón necesita estar de nuevo presente en la agenda nacional, precisa que se hable de sus infraestructuras para que las obras más necesarias se ejecuten de una vez. Aragón necesita que en las Cortes Generales se hable de nuestras demandas a la hora de aprovechar el agua para garantizar el suministro urbano y las necesidades nuestros sectores agrario e industrial", ha apuntado.

A juicio del presidente autonómico, Aragón "necesita que quienes elaboran los Presupuestos Generales del Estado entiendan de qué hablamos cuando hablamos de despoblación o de la necesidad de invertir en las comarcas pirenaicas".

Asimismo, ha subrayado que "la próxima legislatura en las Cortes Generales será la del debate territorial y la igualdad entre españoles". "No me cabe duda de que durante los próximos cuatro años se abordará la necesaria reformulación del sistema de financiación autonómica, un asunto postergado desde hace demasiado tiempo. Una discusión en la que Aragón, donde la prestación de servicios públicos es especialmente onerosa por su dispersión territorial, tiene mucho que decir y mucho que reivindicar", ha abundado.

Obras hidráulicas

Jorge Azcón ha avanzado que, dentro de esa agenda aragonesa, se incluyen "como no puede ser de otra forma", las obras pendientes del Pacto del Agua: "Aragón es agua. El desarrollo del territorio, en especial de las comarcas ligadas al sector agrario, depende del acceso al agua, a los riegos. Por eso es tan necesario ejecutar todas las obras pendientes y que estaban recogidas en el Pacto del Agua".

Despoblación

"Por supuesto -ha agregado- que otro de los temas que expondré en el Senado es la despoblación que sufren muchas de nuestras comarcas. Los motivos de esa baja densidad de población los conocemos todos, responden a distintos factores y no son ni mucho menos nuevos".

"Necesitamos convertir Teruel en una provincia atractiva para las empresas. Teruel tiene que crecer a partir de un tejido empresarial más potente. Y eso no se consigue por ciencia infusa. Voy a insistir en la necesidad de aumentar al 20% las ayudas al funcionamiento, el máximo que permite esta herramienta", ha razonado.

"Muchos municipios de Teruel, además de trabajadores y familias, lo que necesitan son casas. También llevaré al Senado los problemas habitacionales que encontramos en buena parte de la Comunidad y que se resolverían, en parte, a través de un impulso a la rehabilitación", ha adelantado.

Plan Pirineos

El presidente también ha abordado en su comparecencia las peculiaridades y necesidades de la provincia de Huesca: "Huesca tiene una economía diversificada y una joya, los Pirineos, que han generado riqueza durante décadas. Es el momento de potenciar esa herramienta a través del Plan Pirineos. En la Comisión en el Senado expondré la necesidad de que el turismo que enriquece los cuatro valles pirenaicos tenga actividad durante todo el año".

"Debemos y queremos mantener un turismo de calidad, respetuoso con el medio ambiente y que deje ingresos en el territorio. Ese es el espíritu del Plan Pirineos, que necesita del compromiso del Gobierno de la nación para ver la luz", ha dicho.

Financiación autonómica

En el marco del debate sobre la financiación autonómica, Jorge Azcón propondrá, en su intervención en el Senado, "un modelo en el que se valore el coste de la prestación de servicios públicos por encima de la población total".

"En nuestro país, dar asistencia sanitaria a dos personas en una comunidad eminentemente urbana puede ser menos costoso que a un solo paciente en una comunidad rural y con una orografía complicada. Si el Estado financia en base el número de habitantes, no se conseguirá más que perjudicar a las comunidades autónomas con mayor dispersión de la población, lo que derivará en peores servicios públicos y, en última instancia, pérdida de población", ha lamentado.

Infraestructuras pendientes

El jefe del Ejecutivo llevará a la Comisión General de las Comunidades Autónomas las infraestructuras pendientes en Aragón: "Hablaremos de la A-23 y de la A-22, cuyas obras ya llevarían años concluidas si, en lugar de atravesar Aragón, cruzasen otras comunidades autónomas. Y abordaremos el desdoblamiento de la N-II y la N-232, que tantas vidas aragonesas se han cobrado, así como la conclusión de la A-68 y la necesidad de impulsar con determinación la A-40 y la A-25".

En esa comparecencia también se hablará de conexiones ferroviarias: "En este capítulo no me olvidaré de la reapertura del Canfranc y del proyecto de Travesía Central Pirenaica. Y no pasaré por alto la necesidad de darle un impulso verdadero al Corredor Cantábrico-Mediterráneo".

Reclamar nuevas inversiones

"Además, expondré aquellas fortalezas de la Comunidad en materia económica, como su potencial logístico y en torno a la industria del coche. No cejaré en el empeño de reclamar nuevas inversiones que potencien la capacidad de nuestras empresas, en especial la implantación en Zaragoza de la gigafactoría de baterías eléctricas que proyecta Stellantis", ha concluido.

Defender la igualdad

En su alocución en el pleno de las Cortes, Jorge Azcón ha puesto de manifiesto "la creciente preocupación de los aragoneses por el panorama político nacional" y se ha mostrado su inquietud por la posibilidad de que se concrete una ley de amnistía: "Defender la igualdad es defender Aragón. Hay quien quiere que haya españoles de segunda. Los únicos ya no de segunda, sino de tercera, son los que van a defender esa ley de amnistía que marca diferencia entre los españoles depende de dónde vivamos".

En este sentido, ha manifestado la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad en caso de que se apruebe la citada ley de amnistía.