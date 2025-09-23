El Ayuntamiento de Jaca formaliza la cesión de un terreno para la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional

El Ayuntamiento de Jaca ha firmado con el Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior el acta de mutación demanial por el que se cede un terreno municipal para la construcción de la futura comisaría de Policía Nacional de Jaca. Dicha acta está firmada por el alcalde Carlos Serrano, el Delegado de Economía y Hacienda en Huesca Ángel Martínez y el Subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad Mario García.

La nueva Comisaría se construirá en una parcela del Llano de la Victoria, y tras el acuerdo de aprobación de mutación demanial, tiene un plazo máximo para el inicio de las obras de cinco años. El terreno tiene una superficie de 4.406 metros cuadrados, a segregar de la finca de mayor superficie.

La nueva comisaría contará con modernas instalaciones y tendría capacidad para al menos 130 agentes, porque la idea es que haya instalaciones suficientes para los agentes destinados ahora en la capital jaquesa y los del Centro de Cooperación de Canfranc.