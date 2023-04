El Ayuntamiento de Jaca no apoya el proyecto actual de Canal Roya y acuerda abrir un proceso de participación

El Ayuntamiento de Jaca ha aprobado en pleno una moción presentada por Chunta Aragonesista y Más Jaca- Podemos Equo relativa al rechazo del proyecto de unión de estaciones por Canal Roya. Esta moción, a la que se ha añadido una enmienda del Partido Socialista sobre la necesidad de buscar consenso, ha sido apoyada por CHA, Podemos, PSOE y PAR. PP, ciudadanos y Vox se han abstenido.

Con esta moción se ha acordado iniciar un proceso de debate político y de participación pública teniendo en consideración todos los informes medioambientales, paisajísticos, económicos y patrimoniales que reflejan la disconformidad con este proyecto en concreto por Canal Roya ya que el objetivo de la moción no ha sido debatir ni votar el proyecto global o la idoneidad del mismo sino apoyar o no el proyecto por Canal Roya que actualmente está encima de la mesa. De hecho, los partidos que apoyan la unión de los valles no han votado en contra de esta moción, por este motivo.

La portavoz socialista, Olvido Moratinos, ha reafirmado el apoyo de su formación al proyecto de unión de estaciones pero reconoce que “en necesario que haya debate y, para ello, se necesita toda la información al completo del proyecto”. A partir de ahí, “hay que buscar alternativas con más consenso”.

En cuanto a los grupos proponentes, tanto Javier Acín (CHA) como Carlos Reyes (Más Jaca- Podemos-Equo) esperan que esta decisión sea el principio del fin aludiendo a las declaraciones de José Luis Soro que, recientemente ha manifestado que “el proyecto está muerto”. Han resaltado las razones por las que, a su juicio, este proyecto no tiene ningún sentido dejando claro que “no estamos en contra de la nieve y hay que apostar por ella mientras haya”.

El Partido Popular, encabezado por Carlos Serrano, ha sido muy crítico con lo que considera una “maniobra electoralista”. Los populares solicitaron un receso para estudiar la enmienda presentada por el PSOE ya que, aseguran, “la desonocíamos” y así votar en consencuencia. El PP está de acuerdo en que hay que abrir un proceso de participación y valorar otras alternativas y matizaba que la moción “no rechaza de pleno el proyecto de Canal Roya”.

Por su parte, el Partido Aragonés, ha votado a favor de la moción. Su portavoz, Fran Aísa,ha basado su intervención “en el modelo de municipio y el futuro que queremos para Jaca y para la comarca”. Sostiene que “no queremos destruir Canal Roya pero hay proyectos que unen estaciones sin bajar al valle y sin destruir Canal Roya”. Defiende que hay que unir todos los sectores económicos: nieve, turismo, sector primario, aprovechamiento de aguas, industria no contaminante...Y pone como ejemplo, la creación en Puente la Reina de Jaca de una fábrica no contaminante que va a crear 25 puestos de trabajo “y eso sí que fija población”.

Tanto Vox como Ciudadanos, que también se han abstenido, han valorado de forma positiva el proceso de participación pero han aludido a la “falta de transparencia”. A su vez, han pedido informes que avalen la rentabilidad económica de este proyecto.