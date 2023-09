La Asociación Acurba de Bailo no participará en la Jornada "Jaca. Reino y Leyenda".

Comunicado de la Asociación Acurba de Bailo

Desde la asociación Acurba de Bailo hemos visto con gran preocupación el anuncio de las inminentes jornadas ‘Jaca, Reino y Leyenda’ que se van a celebrar entre los próximos 29 de septiembre y 1 de octubre coincidiendo con el tradicional Mercado Medieval que acoge la ciudad.

El anterior fin de semana (del 15 al 17 de septiembre), organizamos en Bailo la VII edición de las Jornadas de Recreación Histórica de la Estancia del Santo Grial, Fiesta de Interés Turístico de Aragón, con un éxito de participación sin precedentes y con un desarrollo de los actos que nos valió la felicitación de cuantos vinieron. Cuál ha sido nuestra sorpresa al ver cómo, desde el Ayuntamiento de Jaca, se programa para 15 días después un evento con demasiados elementos comunes con el que venimos organizando en Bailo.

Sin poner en duda la profesionalidad y los méritos de quienes van a participar en los actos programados en Jaca, algunos de los cuales lo han hecho también en nuestras jornadas, creemos que, en este caso, desde Jaca se perjudica gravemente a los pueblos pequeños al inspirarse en ideas de otros y con muy poco espacio de tiempo entre un evento y otro. Ideas que han costado un enorme esfuerzo sacar adelante y que han servido, como en nuestro caso, para poner en el mapa una zona casi olvidada de nuestra comarca.

Las jornadas de recreación del Santo Grial en Bailo son una idea que pusimos en marcha hace justo ahora diez años, en 2013, con el paréntesis de cuatro ediciones causado por la pandemia y sus consecuencias. Somos una asociación pequeña de un pueblo que no llega a los 100 habitantes en invierno. Nada de todo esto habría sido posible sin la ayuda que los vecinos de Bailo han prestado a la asociación en todo un ejemplo de colaboración colectiva.

Trasladar a Jaca, en apenas dos semanas, la idea que con tanto esfuerzo y dedicación altruista hemos conseguido hacer realidad en Bailo supondría un duro perjuicio para nuestras jornadas, quedando totalmente eclipsadas. Unas jornadas que, reiteramos, están declaradas Fiesta de Interés Turístico de Aragón y que hemos conseguido promocionar

representándolas en citas como FITUR, con una presentación en la plaza del Pilar, o con varias presencias en actos celebrados en San Juan de la Peña y también en Huesca.

No es nuestra pretensión entrar en conflicto, pero sí defender y dejar claro que en este concepto de celebración hemos sido pioneros en la comarca de la Jacetania, hemos recorrido un camino nada sencillo y, por tanto, nos corresponde un protagonismo que queda seriamente en entredicho con la celebración de estas nuevas jornadas ‘Jaca, Reino y Leyenda’.

Estamos dispuestos a colaborar todo lo que haga falta en actividades relacionadas con la historia que narramos y en las que podamos encajar, como hemos hecho siempre, al igual que hacen otras entidades que colaboran con nosotros. Pero no nos parece apropiado colaborar en unas actividades que tienen más de réplica que de algo diferenciado de lo nuestro. Y más, cuando se pide esa colaboración sin ser informados de la dimensión de las jornadas de Jaca.

Desde Acurba, pedimos un nuevo enfoque de las jornadas ‘Jaca, Reino y Leyenda’, porque Jaca tiene una historia lo suficientemente rica como para organizar recreaciones que aporten algo nuevo, en lugar de competir de una manera muy desigual con lo que ya está consolidado y que, en nuestro caso, descentraliza la oferta turística de la comarca.

Estamos convencidos de que estas jornadas en Jaca se han organizado con la mejor intención y sin pensar en las negativas consecuencias que nos puede causar replicar una idea que ha funcionado, y más en tan breve espacio de tiempo. Por este motivo, estamos dispuestos a tender puentes y reconducir la situación, pero al mismo tiempo, y hasta que no quede todo aclarado, no podemos colaborar con una celebración cuyo modelo e intervalo de tiempo entre una y otra guarda demasiadas similitudes. Nos hemos puesto en contacto con los responsables de las jornadas de Jaca para intercambiar puntos de vista, pero hasta ahora no ha sido posible sentarse a una mesa para ello.