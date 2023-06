ACOMSEJA entrega sus premios al emprendimiento en una gala llena de emotividad, humor y arte

El Palacio de Congresos de Jaca registró en la noche del viernes una magnífica entrada para asistir a la gala de entrega de galardones de la primera edición de los Premios ACOMSEJA al emprendimiento, que este año ha creado la Asociación de Empresas de la Jacetania. Los premios quieren reconocer a aquellos empresarios y proyectos que han destacado por su audacia, capacidad innovadora, vinculación con el sector productivo del territorio y por su responsabilidad social.. La velada estaba concebida para que no fuera solo una celebración del empresariado jacetano sino también un acontecimiento social y cultural.

La gala, que destacó por su agilidad, dinamismo y vistosidad, reunió al mundo de la empresa, el comercio y la hostelería de Jaca y de la comarca. Estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, la presidenta de la Comarca de La Jacetania, Montse Castán, José Fernando Luna, presidente de CEOE-CEPYME y el presidente de la Asociación Turística del Valle del Aragón, Luis Terrén.

Las actuaciones durante la velada de los artistas locales; la bailarina Luna Goñi, que abrió la gala; el actor Dani Sancho y la cantante Alicia Canguero, que cerró el acto, dotaron al evento de ritmo, colorido y originalidad. Se concibió la entrega de premios como un espectáculo en el que se sucedieran las sorpresas y los estados de ánimo y se logró. El mismo efecto causaron los videos que se proyectaron para abrir los segmentos en los que estaba distribuida la gala; fue especialmente emotivo el que se dedicó al empresario Cristóbal Sánchez, que recibió emocionado el Premio ACOMSEJA 2023 a la trayectoria empresarial.

Hubo momentos para la diversión, como la irrupción en el escenario de la presidenta de ACOMSEJA, Marian Bandrés, bailando bajo los acordes del mítico "Dancing Queen" de ABBA; y también para la emotividad, como las palabras del alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, en el que probablemente sea su último acto público antes de abandonar la política el próximo 17 de junio. Ramón puso el ejemplo de su madre, que hace 40 años creó su propio negocio, para hablar de la importancia del emprendimiento como medio para generar riqueza e impulsar la economía.

También hubo intervenciones de Marian Bandrés, quién hablo de la necesidad del asociacionismo, los desafíos a los que se enfrentan los empresarios en el día a día y la utilidad de asociaciones como ACOMSEJA, que facilitan y canalizan las inquietudes del colectivo frente a las instituciones. En este sentido se expresó también José Fernando Luna, que recordó que las empresas no solo generan riqueza sino también dinamizan la sociedad, hasta el punto de convertirse en una pieza clave de la estructura del país. De ello habló Cristóbal Sánchez al recoger el premio a su dilatada carrera profesional: “no ha sido sencillo pero ha sido posible gracias al esfuerzo y al equipo de trabajadores del que siempre me he rodeado”.

Los premiados fueron:

-Proyecto Empresarial más Innovador” a Bikefriendly.

-Premio al “Fomento del producto Km 0” a Ternera Valle de Aísa.

-Premio a la “Transición Digital” a la tienda de moda infantil Ma Petit.

-Premio al “Mejor posicionamiento de marca” a la agencia de viajes Shiva Viajes por su producto turístico “Volver a Canfranc”.

-Premio a “La sostenibilidad” al restaurante El Molino de Larués.

También recibieron un homenaje por acceder a la jubilación cinco asociados de ACOMSEJA: -Pilar Jarne. Joyería Mesado -Joaquín Morte Santafe. JACAMA Hogar y Descanso -María José Navarro Fernández. Frutas María José -María Pilar Pardo Callizo. Flores El Cisne -Alfonso Moreno S.A ACOMSEJA reconoció también a los dos últimos presidentes de la Asociación: Loreto García Abós y Juan Carlos Artero, quien estuve al frente de AEJ (Asociación de Empresarios de la Jacetania), antes de su fusión con ACOMSEJA.