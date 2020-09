Sentencia favorable a Coll Barreu sobre los errores en la redacción del proyecto del Pabellón de Hielo de Jaca

El Juzgado de lo Contencioso- administrativo de Huesca no ve responsabilidades en el despacho de arquitectos Coll Barreu por lo que, en primera instancia, no tendrá que pagar los 900.000 mil euros que solicitaba el Ayuntamiento de Jaca por errores en la redacción del proyecto del Pabellón de Hielo. Unos errores que "conllevan un consumo energético muy superior al previsto". La sentencia no es firme y el Ayuntamiento estudiará si recurre o no. Lo ha dicho en COPE, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, quien ha reconocido que " no lo hemos recibido agusto y es evidente que el proyecto presentaba deficiencias que no pueden salir gratis pero respetamos la decisión y el Ayuntamiento decidirá su recurrimos y ver si finalmente podemos optar a esta cuantía, que es una pequeña parte".

Añade que es un tema "complejo y genera cierta indefensión por las administraciones porque el que redacta el proyecto no tiene ninguna responsabilidad. Sí la tienen las constructoras pero los proyectistas se van de rositas. Hemos reclamado lo que permite la ley que no es el 100% sino la mitad. La otra parte ha defendido que los problemas derivan de problemas de mantenimiento y funcionamiento. Ellos defienden sus intereses y nosotros el de los jaqueses".

El primer edil ha querido poner en valor esta infraestructura "con la que hemos tenido problemas desde el principio pero está pagada y la cuestión es cuánto cuesta mantenerla y hacerla funcionar". En este sentido ha apuntado que las instalaciones deportivas "no se constryuen para que sean rentables económicamente sino para que lo sean socialmente y la pista de hielo de Jaca cumple una labor social, de proyección, deportiva y turística". Escucha la entrevista en COPE.