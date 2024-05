Mazón sobre la inscripción de una Fundación de Hombres Maltratados: "El derecho de asociación es para todo el mundo"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado, sobre la inscripción en el Registro de la Fundaciones de la Comunitat Valenciana de una entidad de Hombres Maltratados, que "el derecho constitucional de libre asociación sigue vigente en España" y es "para todo el mundo".

El jefe del Consell se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los medios sobre la creación en Valencia de dicha fundación. El 30 de abril el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba una resolución --de la que se ha hecho eco este martes El Plural-- del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat por la que se hacía público el extracto de varias resoluciones de la Secretaría Autonómica de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, relativas a la inscripción en el Registro de fundaciones de la Comunitat Valenciana de nuevas entidades.

Una de ellas es la entidad denominada Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados, cuyo domicilio queda instalado en la población valenciana de Alboraia.

Los fines y actividades de esta entidad, según especifica la resolución, figura la "protección del colectivo de hombres víctimas de malos tratos en las relaciones con sus parejas o exparejas, mujeres, dentro del marco legal vigente, actualmente conocida como violencia doméstica".

También incluyen entre sus objetivos "promover la igualdad de género". "Promover la igualdad integral de derechos entre hombres y mujeres, en concreto velando por las víctimas masculinas de violencia en el ámbito de las relaciones de pareja", precisan.

Interrogado por esta cuestión, el 'president' Mazón ha señalado que habría que preguntarle a ellos porque "no es una decisión de este gobierno". "Que yo sepa, el derecho constitucional de libre asociación sigue vigente en España", ha remarcado.

"Si mañana hay una asociación que espero que se constituya a favor del ascenso del Hércules, pues cumplirá los requisitos, tendrá las firmas correspondientes y se inscribirá. Y si hay otra asociación que busque otros objetivos, pues también se inscribirá. Entiendo que estas personas habrán considerado que es necesario hacer esa defensa de esos valores", ha aseverado.

Mazón ha subrayado que le llama "mucho la atención" la actitud de "los que se les llenan la boca de democracia y los que se les llena la boca de luchar contra la dictadura". En este sentido, ha recordado que, "precisamente en España, nuestros padres y nuestros abuelos han luchado porque haya un libre derecho de asociación".

"A lo mejor es que lo que nos quieren decir algunos es que 'sólo queremos que haya derecho de asociación para lo que yo quiera'. No hombre no, el derecho de asociación es para todo el mundo. Esté de acuerdo con usted o no y entonces ahí está la democracia. Me parece una reflexión bastante simple", ha zanjado.

En la misma línea se ha expresado la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Igualdad, Susana Camarero, a quien se le ha pedido su opinión en la rueda de prensa tras el pleno del Consell.

CAMARERO: REQUISITOS LEGALES

A su parecer, "lo que hay que garantizar sobre todo es que cualquier asociación que reúna los requisitos legales pueda ser inscrita". "Es un derecho constitucional y recogido también en la Ley de fundaciones de esta comunidad y, por lo tanto, lo único que se hace es o dar trámite a la inscripción de estas fundaciones".

Camarero, que ha rechazado entrar a valorar el contenido de cada una de las fundaciones o de las asociaciones que están inscritas en este registro, ha insistido en que se trata de "un derecho constitucional".

"Y si mañana se registra una asociación en defensa del ascenso del Hércules o del Castellón, se inscribirá igual que se ha inscrito esta asociación", ha finalizado.