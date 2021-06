Portazgo de Jaca II

Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez, continúa hoy con la sección dedicada al Portazgo de Jaca. En el programa anterior detalló lo que se tenía que pagar para entrar telas o armamento en Jaca. Hoy nos detalla qué pasaba con especias como la pimienta y los colorantes. Para poder entrarlos en Jaca, por cada 30 libras había que pagar 1. También se entraba ganado autóctono como asnos, yeguas o bueyes y había que pagar dos dineros. Por otro lado, el hierro era un material muy utilizado y por 30 libras se pagaba una. Igualmente, se pagaban XII dineros por cada "moro cautivo" dado el contexto. En cuanto a los romeros o peregrinos, estaban exentos de pagar si no superaban las tres capas. Pero había otras personas que no tenían que pagar nada..¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.