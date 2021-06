Un jacetano víctima de una estafa gana un pleito al BBVA

Arturo Puente Lacasta, jacetano y residente en Barcelona, ha ganado un pleito al BBVA tras ser víctima de una estafa en su tarjeta de crédito. Arturo ha explicado en COPE JACA la historia tan rocambolesca que ha vivido. Una historia que comenzó a finales de 2017 y principios de 2018 cuando detectó varios cargos fraudulentos en su tarjeta. “Cargos en Amsterdam, Hong Kong y también en localidades de la provincia de Zaragoza” señala.

Cuando Arturo detectó los cargos fraudulentos, el banco le recomendó presentar una denuncia. Además, subraya que "los Mossos d' Esquadra me dijeron que esto le pasa cada día a muchas personas". El tiempo iba pasando y nadie hacía nada.

"La situación de indefensión era tal”, explica el afectado, que en noviembre de 2018 entró al banco y amenazó con suicidarse si no le daban una solución. Se organizó un amplio dispositivo policial y acudieron ambulancias y mediadores. Arturo, salió por su propio pie y terminó con la llamada de atención “porque yo estaba bien y otras personas podían necesitar esas ambulancias” subraya. Arturo, no obstante, se ha mostrado sorprendido de que no le detuvieran en ese momento. Es más, su actuación fue incluso aplaudida.

Arturo ha conseguido ganar el pleito al BBVA defendido por el presitigioso abogado Miguel Durán, ex presidente de Telecinco y ex director general de la ONCE. Además, su experiencia también se ha seguido en algunos programas de televisión. Escucha la entrevista íntegra en COPE.