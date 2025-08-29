La Vuelta Ciclista a España llega al Alto Aragón

Cerler y Monzón se convierten en escenario de llegada y salida de dos etapas de la Vuelta Ciclista a España en el Alto Aragón, hoy, día 29 y mañana, día 30 de agosto.

La Vuelta circulará hoy por carreteras de la provincia de Huesca, entrando desde Lérida por la carretera N-230, circulando posteriormente por la N-260 hasta la localidad de Castejón de Sos, donde llegará desde allí a Benasque por la carretera A-139, finalizando la etapa en Cerler a donde llegarán por la carretera A-2617.

Para asegurar el buen desarrollo de la prueba ciclista y garantizar la seguridad en las carreteras por las que discurrirá, se establecen cortes de carretera.

Hoy viernes 29 de agosto a las 13:00 horas, se cortará la circulación en la A-139 en sentido ascendente hacia los Llanos del Hospital. A esa misma hora también se cortará la circulación por la A-2617, desde localidad de Benasque hasta Cerler estación donde se ubica la meta. Este corte podría ser adelantado en caso de saturación de la vía.

Se recomienda a los conductores que pretendan circular por la zona que planifiquen el viaje si va a circular por las vías afectadas, adelantándose a los cortes de la vía o utilizando las vías alternativas en su caso. Si tienen alojamiento previsto en algún hotel de la zona, informarse con la dirección del establecimiento respecto a las horas de corte de la carretera afectada. Circular con precaución, estando atento a la señalización y los carteles informativos.

El presidente de la DPH y alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha señalado que “animamos a todos los vecinos de la provincia y a visitantes a que disfruten de un evento deportivo de primer nivel y que sientan el calor del público, la pasión por el ciclismo, que disfruten de la magia de nuestra provincia, de nuestros paisajes, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio”. Ha añadido que que sean dos días, la tarde del viernes y la mañana del sábado para recordar, para disfrutar y para que la Vuelta se lleve el mejor sabor de boca de nuestra provincia”.

Son dos etapas que recorrerán las comarcas de Ribagorza, Cinca Medio, Somontano y Hoya de Huesca. La etapa 7, se desarrollará este viernes 29 de agosto, con salida en Andorra La Vella y llegada a Cerler, tras un exigente recorrido de montaña de 187 kilómetros que atravesará localidades ribagorzanas como Laspaúles o Castejón de Sos. La llegada está prevista a las 17:15 horas.

La etapa 8, se desarrollará el sábado 30 de agosto, con salida en Monzón con destino a Zaragoza. Serán 158 kilómetros de etapa llana que recorrerán puntos clave del territorio como Barbastro, Lascellas, Huesca o Almudévar. La salida neutralizada tendrá lugar a las 13:40 horas.

La Vuelta a España 2025 recorrerá las calles de Huesca en su octava etapa el próximo 30 de agosto. La caravana publicitaria llegará a la ciudad a las 13:45h y los ciclistas pasarán por el centro en torno a las 15:15h. Pasará por la ciudad como parte de su recorrido de 158 kilómetros entre Monzón y Zaragoza.