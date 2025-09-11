Un total de 36 oscenses han participado en 'Tu concejal te escucha'

En lo que llevamos de 2025, un total 36 personas han participado en las sesiones de 'Tu concejal te escucha', que supone un canal de comunicación directa y efectiva. Cinco concejales han tomado parte en las distintas sesiones celebradas este año, atendiendo de manera personalizada las consultas de los vecinos.

De las cuestiones planteadas, 23 han sido finalizadas, resueltas, aclaradas o se encuentran en proceso activo de gestión, lo que supone un 63,8 % del total. El resto están en fase de estudio o valoración, garantizando un seguimiento individualizado de cada solicitud.

Esta iniciativa forma parte de los encuentros mensuales impulsados por el equipo de gobierno municipal y tiene como objetivo acercar la gestión pública a la ciudadanía, ofreciendo un espacio directo en el que resolver dudas, prestar asesoramiento y recoger propuestas, inquietudes y sugerencias de los vecinos de Huesca.

El concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Huesca, Ricardo Oliván, participará en la próxima sesión de 'Tu concejal te escucha', que se celebrará el jueves 18 de septiembre.

Tras la finalización de la restauración de la fachada del Casino, las reuniones vuelven a celebrarse en el Círculo Oscense, entre las 17:30 y las 19:30 horas. Cada cita tiene una duración máxima de 15 minutos y debe solicitarse con antelación a través del siguiente enlace: https://sedeelectronica.huesca.es/eAdmin/Reservas.do?action=reservas&tipo=13

El Ayuntamiento de Huesca reafirma que “la participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales del actual equipo de gobierno, impulsando medidas que fomenten la transparencia, la cercanía y la escucha activa”.

'Tu concejal te escucha' es una herramienta “clave” para “reforzar la confianza entre la administración y la ciudadanía”, asegurando que todas las cuestiones recibidas cuentan con un proceso claro de atención, basado en la colaboración y el compromiso con los vecinos.