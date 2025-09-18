Teatro, danza, espectáculos sin condiciones en el medio rural: Chimillas acoge la IV Feria Sin Condiciones

La localidad oscense de Chimillas se prepara para acoger la sexta edición de la Feria Sin Condiciones. Una feria que es el preámbulo de la Feria de Teatro y Danza de Huesca y que lleva seis años recorriendo diferentes pueblos de la Hoya, con el objetivo de acercar la cultura y de ver cómo hay un mercado para este tipo de espectáculos que precisan adaptarse a un medio que no ofrece los mas características que el rural. Son los llamados espectáculos sin condiciones, según ha explicado la técnica de Cultura de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mercedes Albero. “El medio rural tiene unas características diferentes a las que se suelen aplicar en los entornos urbanos y que evidencian la existencia de un mercado para estos espectáculos en vivo”.

Existe mercado, de hecho se han presentado casi 400 propuestas que se ajustan a este formato, de las que se han seleccionado seis espectáculos. El pabellón municipal, la iglesia de San Jorge, el exterior del Ayuntamiento, el CRA Montearagón, los jardines de la residencia y la pista polideportiva serán los escenarios de estas representaciones.

El programa está conformado por seis espectáculos, desde las 11,00 horas a las 19,00 horas. Zazurca Artes Escénicas pondrá en escena 'La biblioteca encantada'; Laura L. Muñoz & Pilar Almalé pondrán en escena Spirit Hilma; Teatro Indigesto 'Paisanos'; Ana Ulloa Producciones 'Objetuario'; Alberto Velasco 'Mover Montañas' y Cía Aurora Jara 'Choriza'.

El programa dará comienzo a las 9,30 horas, en el Ayuntamiento de Chmillas, con la presentación del estudio 'Claves e impactos de la cultura en el medio rural. El valor de lo intangible', que presentará el director de la Cátedra DPZ Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, Vicente Pinilla.