Roberto Ciria invita a los oscenses a conocer la jota del saludo a San Lorenzo

El 9 de agosto a las 9h frente a la basílica de San Lorenzo

Letra del saludo a San Lorenzo el dia 9 agosto 25
Silvia Lasaosa

Roberto Ciria

Silvia Lasaosa

Huesca

1 min lectura

A dos dias del comienzo de las fiestas de San Lorenzo, el jotero Roberto Ciria ha presentado la jota que se cantará a las 9h frente en la plaza de San Lorenzo en el acto de la colocación de la pañoleta al santo

La peña Alegría Laurentina es la encargada este año de realizar esta emotivo acto antes del comienzo oficial de las fiestas con el disparo del cohete a las 12h desde el balcón del Ayuntamiento de Huesca

Este año Alfonso Altemir será el encargado de ese acto. A las 9h se subirá a la cesta elevadora y colocará el pañuelo verde al cuello a la imagen del patrón en la fachada de la basílica. Mucha Alegría ha mostrado estos últimos dias desde que supo que era el afortunado

Como actividad complementaria , el jotero Roberto Ciria será el encargado de cantar el tema creado especialmente para ese momento y ha invitado a los oscenses a que lo conozcan previamente y puedan cantarlo todos unidos 

