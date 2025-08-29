La Policía Nacional salva la vida de una mujer que intentaba arrojarse desde un cuarto piso

Agentes de la Policía Nacional impidieron en la tarde de ayer que una mujer se quitara la vida arrojándose desde la ventana de su domicilio en el centro de la ciudad.

Sobre las 17:45 horas un indicativo perteneciente a la Unidad de Intervención Policial que se encontraba prestando servicio en la plaza Luis López Allue, con motivo de la presentación oficial de la vuelta ciclista a España, fueron requeridos por una mujer en un claro estado de nerviosismo, que manifestaba que en una de las calles adyacentes a la plaza había dos mujeres encaramadas a una ventana, pidiendo auxilio una de ellas.

Rápidamente los agentes se dirigieron al lugar de los hechos observando a una mujer agarrando a otra con intenciones de precipitarse al vacío desde un cuarto piso.

Una vez dentro del portal subieron hasta el cuarto piso, donde se encontraron en el rellano con un indicativo de policía local que también había sido alertado por otros ciudadanos y tras llamar al timbre con resultado negativo, decidieron abrir un pequeño hueco en la parte inferior de la puerta para conseguir entrar al domicilio.

Una vez dentro se dirigieron a la habitación donde se escuchaban los gritos de ayuda, encontrando a las dos mujeres, una con medio cuerpo sobresaliendo por la ventana y la otra, que se trataba de su tía, sujetándola como podía para evitar que se precipitase.

Los agentes agarraron fuertemente a la mujer, consiguiendo introducirla de nuevo en la habitación, sentándola en la cama para tranquilizarla dado el estado de ansiedad extremo que presentaba y comisionando una ambulancia para su traslado a un centro hospitalario.

La colaboración ciudadana y la rápida respuesta de los actuantes hicieron posible que la mujer no sufriera ningún daño físico y pudiera ser atendida por profesionales facultativos.