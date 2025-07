Perdido el proyecto de una escuela de pilotos de Flyby desde Huesca que está operativo en Burgos

La plataforma Huesca Suena lamenta que se haya perdido una oportunidad para impulsar el aeropuerto Huesca Pirineos. Un proyecto que habían presentado a las instituciones aragonesas

Un proyecto para el que la plataforma había realizado diferentes gestiones como varios encuentros de trabajo con el CEO de la escuela de pilotos FLYBY (Burgos) para presentarle el proyecto trabajado con la Universidad San Jorge y visitando las instalaciones, negociando con AENA el alquiler y uso en unas condiciones que acordaron ambas partes. Surgió no obstante la necesidad de realizar una inversión en la adecuación del alojamiento de los alumnos, al menos para los primeros años, junto con algún pequeño ajuste en las instalaciones dedicadas a la formación. Un presupuesto que no llegaba a los 500.000€. El presidente de Huesca Suena, Pedro Camarero recuerda que "tanto AENA como las distintas administraciones públicas de Aragón manifestaron que no se hacían cargo de esa inversión". Ante la negativa, FlyBy presentó ese mismo proyecto a otra comunidad autónoma y ya está funcionando en Burgos

Una "oportunidad perdida de crear un centro universitario en Huesca, para una especialización de alta demanda internacional, que del estudio realizado en su día mostraba un retorno anual para la ciudad de más de 4MM€ y que situaría a Huesca en el mundo de la formación aeronáutica con unas condiciones de instalaciones y uso formativo difícil de conseguir en otros territorios, por altitud, climatología y no interferencias de aeropuertos comerciales".

La memoria recoge que "ahí sigue el aeropuerto, sin actividad, con una plantilla superior a 15 trabajadores, generando unas pérdidas anuales importantes y sin aportar nada pese a una inversión inicial superior a 60MM€".

Por otro lado, la plataforma ha presentado la memoria con las acciones realizadas en 2024 donde también destaca la presentación a la alcaldesa de un proyecto para el desarrollo de la ciudad con una serie de medidas y estrategias para atraer inversión, turismo y nuevos residentes. Otro documento para impulsar el intercambio cultural hispano-francés con Tarbes, sobre la competitividad empresarial agroalimentaria o sobre asuntos de urbanismo.

La memoria reconoce que el impulso al cercanías Huesca-Zaragoza a través de las iniciativas aprobadas en las Cortes de Aragón y el Congreso de los diputados es uno de los logros aunque a la espera de dotación presupuestaria

El objetivo de la plataforma es identificar carencias, frenos y oportunidades para el desarrollo de Huesca. Estudiar y trabajar en la elaboración de proyectos y propuestas que puedan ayudar a paliar en lo posible esas debilidades y amenazas y trasladar a las Administraciones Públicas las distintas propuestas y/o conclusiones de los trabajos realizados por los Grupos de Participación.

Huesca Suena, "sigue con atención las acciones del Estado (MITECO), con relación al proceso en curso de remodelación de la red ferroviaria en Aragón, una cuestión clave para garantizar no solo un mejor servicio público del tren de proximidad (cercanías), sino también para que Huesca ciudad disponga en su plataforma PHLUS ampliada de los mejores servicios logísticos de mercancías con Francia, Barcelona y Madrid2.