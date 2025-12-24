La mirada de ilusión de un niño a través de la ventana del hospital San Jorge de Huesca

Los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca visitan el Hospital San Jorge para llevar la Navidad a los menores ingresados

La sorpresa, desarrollada en el área de Pediatría, ha incluido una intervención simulada con la escala E-2 y el reparto de obsequios para hacer más agradable la estancia hospitalaria durante estos días

COPE Bomberos San Jorge

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca visitaba este lunes el área de Pediatría del Hospital San Jorge con el objetivo de hacer más agradable la estancia de los menores que se encuentran ingresados durante las fechas navideñas.

La visita tenía lugar a las 12:00 horas y contaba con la presencia de varios bomberos que se habían desplazado hasta el recinto hospitalario con camiones y vehículos oficiales, siendo recibidos por la dirección del Hospital. Como parte de la sorpresa, los bomberos desplegaban la escala de bomberos E-2 y accedían al edificio de Pediatría por la ventana, simulando una intervención de emergencia.

COPE Bomberos

Durante la actividad, los niños y niñas han podido probarse el chaquetón y el casco de intervención, fotografiarse con los bomberos y recibir diversos obsequios. Entre ellos, se han repartido pequeños cascos rojos de bombero y cuadernos educativos relacionados con la prevención.

Bomberos San Jorge

Esta iniciativa tiene como finalidad principal hacer más llevadera la estancia hospitalaria de los menores en estos días tan señalados y se enmarca, además, dentro del compromiso del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca por difundir la cultura de la prevención entre los colectivos más vulnerables, como las personas mayores y los menores.