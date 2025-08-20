Loarre protagoniza un cupón de la ONCE de la serie ‘Pueblos de película’

Loarre es la localidad protagonista del cupón de la ONCE del domingo, 31 de agosto, correspondiente a la serie ‘Pueblos de película’. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de esta localidad oscense.

Roberto Orós, alcalde de Loarre, y Mª. Pilar Calvo, directora de la Agencia de la ONCE en Huesca, acompañados de los concejales del Ayuntamiento de Loarre, Alberto Royán, Marco Arán, Mónica Liesa y Yolanda Torralba, y Ruth Quintana, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, han presentado este cupón.

El Castillo de Loarre, una joya del románico aragonés del siglo XI, fue elegido por Ridley Scott como uno de los escenarios de ‘El reino de los cielos’, película protagonizada por Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons o Edward Norton, entre otros. ‘El reino de los cielos’ trata sobre las cruzadas en el siglo XII, concretamente en el denominado sitio de Jerusalén de 1187.

El cine español también pensó en Loarre. Así, Antonio Betancor rodó ‘Valentina. Crónica del alba’. Protagonizada por Jorge Sanz, Paloma Gómez, Anthony Quinn, Marisa de Leza, entre otros actores y actrices, la cinta cuenta cómo en 1939, José Garcés, prisionero en el campo de concentración de Argéles (Francia), consigue sobrevivir aferrándose a sus recuerdos. Especialmente al de su primer e imposible amor: Valentina, la hija del notario, una niña rubia.

Con ‘Pueblos de película’, la ONCE rinde homenaje a las localidades que han sido plató de rodaje. Esta serie de cupones serán motivo de alegría para los habitantes de cada localidad y para las personas que coleccionan los cupones de la ONCE.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.600 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.