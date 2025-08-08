El Lillas Pastia en Huesca celebra 30 años invitando a degustar pollo al chilindrón

El Chef Carmelo Bosque prepara una acción muy especial para el público y para todas las personas que hayan nacido el día 8 de agosto de 1995. Este viernes, 8 de agosto, a las 13:30 h, el restaurante Lillas Pastia de Huesca (1 estrella Michelin) celebrará su 30 aniversario con una invitación muy especial: cocinará pollo al chilindrón, su clásico homenaje a la cocina tradicional oscense, acompañado de una selección de vinos de la Denominación de Origen Somontano. El chef Carmelo Bosque ha querido agradecer así al público el apoyo durante estos años

Esta iniciativa forma parte de una celebración que homenajea tres décadas desde que abrió sus puertas, el 8 de agosto de 1995, el restaurante que toma el nombre de la uno de los espacios destacados de la ópera Carmen de Bizet. De la misma manera, durante el encuentro se darán a conocer otras iniciativas como la que presenta este restaurante, el más longevo en Aragón con Estrella Michelín, que también invitará a una comida especial a ocho personas -incluido acompañante- que hayan nacido el el 8 de agosto de 1995; fecha que coincide con el día y año de inauguración del establecimiento.

Un acto donde va a presentar un nuevo proyecto para atraer al público joven de entre 20 y 30 años hacia la alta cocina. “bien comiendo, bienbebiendo, bienviviendo”

El pollo al chilindrón y el melocotón con vino son dos de los platos estrella durante estos dias de San Lorenzo