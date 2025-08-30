La provincia de Huesca está viviendo un “buen mes de agosto” desde el punto de vista turístico. A falta de concertar los datos de la campaña estival en la provincia de Huesca en cuanto a la ocupación y al turismo, las sensaciones de los hosteleros son buenas, según ha trasladado Anabel Costas, en representación de la Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de Huesca, ya que parece que agosto está recibiendo más turistas que el año pasado.

Costas ha dicho que “las sensaciones de nuestros asociados es que ha sido un mes de agosto en zonas incluso mejor que el año pasado, con lo cual nos llena de satisfacción porque hay que tener en cuenta que no sólo es importante la ocupación en sí, sino también la producción”.

Agosto se mantiene en la provincia de Huesca como el mes más importante del verano y “como siempre, esta última semana del mes es más tranquila”. A pesar de ello, los meses de junio y septiembre también están empezando a ser importantes desde el punto de vista turístico en la provincia. “Agosto sigue siendo el mes más importante del verano, pero es cierto que vemos que hay tendencias y cada vez se va más hacia el mes de septiembre y hacia junio, este es un mes que empieza a ser importante en nuestra provincia”. Así, ha asegurado que “agosto es un buen mes y su última semana siempre es más floja y entendemos que la gente ya está llegando a sus casas, preparando la vuelta al curso siguiente”. Como siempre, los valles pirenaicos son donde más turismo se registra.