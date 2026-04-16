Huesca conecta sus barrios a través de las propuestas de sus vecinos

La Federación de Barrios OSCA XXI ha abierto el plazo de inscripción para colaboradores que quieran ayudar a materializar las tres propuestas seleccionadas en el proyecto ‘Barrios conectados’. La iniciativa busca conectar ideas, personas y proyectos de los diferentes barrios de Huesca a través de acciones propuestas por los propios vecinos.

El proyecto, que ya ha completado sus dos primeras fases, recibió un total de 22 propuestas ciudadanas, lo que refleja, según la organización, el interés en crear espacios para la convivencia. De todas ellas, y por cuestiones organizativas, se han seleccionado tres para ser desarrolladas en laboratorios ciudadanos.

Tres ideas para unir a la ciudad

Las propuestas elegidas son variadas. La primera consiste en crear una pieza artística que reflexione sobre la identidad individual y colectiva. La segunda es una jornada comunitaria que combinará deporte, convivencia y reivindicación, con la idea de que se convierta en una cita anual. La tercera busca consolidar una dinámica de participación para fortalecer los vínculos vecinales.

Montse Consejo, en representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de Huesca, ha explicado que la selección se basó en que las ideas cumplieran los objetivos de la federación. "Queríamos que las propuestas y acciones sirvieran para todos los barrios, que sirvieran para unirnos y para la convivencia entre las personas", ha señalado.

Con la colaboración de todos los barrios, ganamos todos mucho más" Montse Consejo Representante de la Federación de Barrios OSCA XXI

Consejo ha destacado que los laboratorios ciudadanos son una herramienta "muy buena para que los barrios de Huesca podamos estar unidos". Además, ha puesto en valor la importancia de la Federación y ha añadido que "con la colaboración de todos los barrios, ganamos todos mucho más".

Cómo ser colaborador

Las tres propuestas comenzarán a materializarse el próximo 16 de mayo con la celebración de los laboratorios, donde promotores y colaboradores concretarán su ejecución. Las personas interesadas en participar como colaboradoras pueden inscribirse hasta el 9 de mayo en las asociaciones vecinales de Santiago, Casco Viejo, Encarnación o Perpetuo Socorro, tanto de forma presencial como a través de internet.