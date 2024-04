Escalzo: "El PSOE estará vigilante ante las posibles consecuencias de esta moción de censura"

Tras una moción de censura, el Ayuntamiento de Sariñena tiene nuevo alcalde. Una moción de PP, PAR y CHA que deja fuera como primer edil a Juan Escalzo del PSOE. Francisco Villellas, del PAR, quien ya fuera alcalde de la capital monegrina es el nuevo alcalde

El PSOE ha lamentado" la incomprensible moción de censura en Sariñena y permanecerá vigilante ante las consecuencias del pacto entre PAR, PP y CHA"

Representantes de la Federación Altoaragonesa del PSOE han apoyado con su presencia al Grupo Municipal Socialista y a Juan Escalzo, quien ha lamentado que la primera decisión del nuevo alcalde haya sido no dejar hablar a los portavoces de la oposición.

"Sariñena y sus vecinos no merecen una situación así y menos por razones familiares. Lamentamos que Francisco Villellas haya llevado a esta situación a un Ayuntamiento que ha funcionado a la perfección en los últimos 5 años y que, como se puede ver en las calles, ha invertido en mejoras para que el municipio avance". Fernando Sabés, Secretario General del PSOE Alto Aragón ha encabezado la delegación de más de medio centenar de representantes socialistas de la provincia que han acompañado esta mañana a Juan Escalzo y su equipo de gobierno en la moción de censura que se ha llevado a cabo en este municipio monegrino.

"Estamos ante una herramienta democrática, pero ni mucho menos compartimos las formas", ha señalado Sabés. "No olvidemos que media una investigación judicial por un posible delito de malversación contra el padre del concejal de CHA, que fue nombrado interventor accidental por el ya nuevo alcalde, el señor Villellas, del PAR. No deja de ser llamativa esa unión de varias fuerzas antagónicas en ideología política, a la que también se ha sumado la derecha". A su juicio, "algo no huele bien en este pacto".

Desde la oposición, el PSOE Sariñena, "estará vigilante ante las posibles consecuencias de esta moción de censura" ha apuntado Juan Escalzo, "el Ayuntamiento ha abierto un expediente de sanción grave contra ese funcionario, además de un expediente de reintegro por la cantidad que ha cobrado de manera indebida, y el pleno deberá aprobar su ejecución. Mucho nos tememos que todo pueda quedar ahora paralizado y que este sea uno de los puntos de un acuerdo contra natura entre PAR, PP y CHA para sacar al PSOE del gobierno municipal".

Juan Escalzo ha lamentado que la primera medida del nuevo alcalde haya sido no dejar hablar a los portavoces de la oposición tras su toma de posesión, “he pedido la palabra y ha dicho que no.”.

En su discurso, Escalzo ha defendido una vez más su actuación en la situación que ha derivado en la moción de censura, recordando que "si el alcalde, fuese quien fuese, hubiera guardado en el cajón las advertencias de Secretaría e Intervención, además de un funcionario imputado habría también un alcalde acusado de prevaricación". Y ha apuntado que "cualquier político debe tener claro qué líneas no está dispuesto a cruzar. Yo las tengo claras, me gustaría pensar que el nuevo alcalde también".